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محافظات

محافظ الجيزة: عازمون على مواجهة البناء المخالف بكل حزم وقوة

الأربعاء 10/أكتوبر/2018 - 09:12 ص
صدى البلد
محمد الصاحى
أكد اللواء أحمد راشد محافظ الجيزة، على وجود العديد من التحديات والمشاكل داخل محافظة الجيزة، والتي يستغرق حلها بعض الوقت للقضاء على تلك المشكلات، والتي في مقدمتها مشاكل البناء المخالف، والقمامة وتطوير شوارع المحافظة.

وأوضح المحافظ خلال لقائه بالصحفيين، أن ملفات النظافة والاشغالات ومواجهة البناء المخالف على رأس أولوياته خلال تلك الفترة، موضحا، أن ملف النظافة بما له من أبعاد يعد في مقدمة تلك الأولويات خاصة وأن المحافظة لا يوجد بها أي شركات تعمل على جمع القمامة في ظل وجود هيئة نظافة تعاني العديد من المشكلات وفي مقدمتها مشكلة نقص المعدات والعمالة.

وأضاف أن ملف الإشغالات وما له من أهمية يأتي ثاني أولوياته خلال تلك الفترة، خاصة وأن الشارع يعد حق أصيل للمواطن، ويحتاج إلى مجهود كبير لإعادته إلى المواطنين مرة أخرى وإزالة الإشغالات.

وأشار إلى أهمية ملف مواجهة البناء المخالف لما يمثله من معاناة كبيرة للمواطنين في محافظة الجيزة، مؤكدا أن المحافظة جادة في مواجهة البناء المخالف وتطبيق القانون بكل حزم وجدية.

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