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أخبار العالم

إعصار مايكل المدمر يغلق 40% من إنتاج النفط الأمريكي بخليج المكسيك

الأربعاء 10/أكتوبر/2018 - 09:24 ص
صدى البلد
سمر صالح
توقف نحو 40% من الإنتاج اليومي للنفط الخام من الآبار البحرية الأمريكية بخليج المكسيك بسبب إجلاء عاملين وإيقاف تشغيل منصات قبيل إعصار مايكل المدمر وفقًا لوكالة "إرم نيوز" الإماراتية.

وأجلى منتجو النفط، بما في ذلك أناداركو بتروليوم وبي.اتش.بي بيليتون وشيفرون، منذ يوم الاثنين موظفين من 75 منصة، في الوقت الذي تقطع فيه العاصفة وسط الخليج متجهة صوب اليابسة في فلوريدا.

وقال ميناء لويزيانا النفطي البحري، أكبر مرفأ للنفط الخام مملوك للقطاع الخاص في الولايات المتحدة، إنه علق العمليات في مرفأه البحري، والمنشأة هي الميناء الوحيد في الولايات المتحدة القادر على التحميل والتفريغ الكامل للناقلات سعة مليوني برميل من النفط.

وأوقفت الشركات إنتاجا يوميا يبلغ نحو 670 ألفا و800 برميل يوميا من النفط و726 مليون قدم مكعبة من الغاز الطبيعي بحلول منتصف الثلاثاء، وفقا لمكتب السلامة والإنفاذ البيئي وهو الهيئة المنظمة للعمليات البحرية.

وأكد المكتب، أن الإجراءات تؤثر على نحو 11% من المنصات العاملة في الخليج.

ويشكل فاقد إنتاج النفط في يومي الإغلاقات بسبب العاصفة نحو 9% من الإنتاج الأمريكي البالغ 11.1 مليون برميل يوميا، وفقا لبيانات من إدارة معلومات الطاقة الأمريكية.

وبالإضافة إلى إغلاق الآبار، علق منتجو النفط أيضا معظم عمليات منصات الحفر البحرية عبر إخلاء ثلاث منصات حفر ونقل ثماني آخرين بعيدا عن منطقة العاصفة.

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