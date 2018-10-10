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ديني

وزير الأوقاف: ماضون بقوة في الدفع بالشباب المثقف المؤهل للعمل القيادي

الأربعاء 10/أكتوبر/2018 - 09:25 ص
صدى البلد
عبد الرحمن محمد
أكد الدكتور محمد مختار جمعة، وزير الأوقاف، أنه يؤمن بقوة بتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي في الدفع بالشباب الواعي المثقف المؤهل للعمل القيادي، وأن وزارة الأوقاف تتبنى ذلك واقعا ملموسا في الدفع بهذه النوعية من الشباب، الذين يثبتون يوما بعد يوم جدارتهم بتحمل المسئولية وإنجاز المهام والملفات الموكلة إليهم بوعي وقوة ودأب وقدرة على العطاء.

وقال جمعة، في بيان له منذ قليل، إن الوزارة إضافة إلى ما شهدته خلال الفترة الماضية من الدفع بالشباب سواء في العمل الإداري والقيادي والدعوي، فإنها ستشهد خلال الفترة القريبة المقبلة مزيدا من التمكين لهذه النوعية من الشباب الذي يعد إضافة حقيقية للعمل الدعوي والوطني.

وأوضح وزير الأوقاف أن الوزارة لن تبخل أو تضن بجهد أو مال في سبيل تأهيل هؤلاء الشباب على أعلى درجة ومستوى من التميز، كما قررت الوزارة إعداد بعض البرامج المتميزة للواعظات للإفادة من جهودهن الدعوية والمجتمعية على الوجه الأمثل في خدمة الدين والوطن.

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