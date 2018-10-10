محافظ الجيزة: نعاني من ارتفاع الكثافة الطلابية ونقص المعلمين

أكد اللواء أحمد راشد محافظ الجيزة، أن العديد من مدارس المحافظة تعاني من مشاكل في الكثافة الطلابية داخل الفصول، ونقص في عدد مقاعد الطلاب "الديسكات" والمدرسين، في بعض المدارس، وهو ما يتم العمل على حلها خلال تلك الفترة.





وأوضح محافظ الجيزة، خلال لقائه مع الصحفيين، أنه تم عقد اجتماع مع مديري الإدارات التعليمية في المحافظة، ومسؤولي المدارس الخاصة، وتم الاتفاق على مساهمة المدارس الخاصة في سد عجز مقاعد الطلاب "الديسكات" في المدارس الحكومية وتوفير 50 ألف مقعد، مشيرا إلى أنه سيتم تسليم الدفعة الأولى من تلك الديسكات للمدارس الحكومية خلال الأسبوع الجاري.





وأضاف أنه تم الاتفاق مع مديري الإدارات التعليمية في المحافظة على سد عجز المدرسين من خلال الاستفادة بالإداريين الحاصلين على مؤهلات تربوية وادراجهم في جدول الحصص بمعدل يومين في الأسبوع.



