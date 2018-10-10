دراسة: فيروسا غرب النيل وزيكا يسببان مشكلات في القناة الهضمية

دقت دراسة طبية، ناقوس الخطر من إمكانية تسبب فيروسي "غرب النيل" و"زيكا" فى مشكلات بالقناة الهضمية لدى المرضى.



وأوضح الباحثون، فى كلية الطب جامعة (واشنطن)، أنه يمكن لفيروسات مثل "غرب النيل"، و"زيكا" التي تستهدف الجهاز العصبي في الدماغ والحبل الشوكي أيضا تعطيل حركة الأمعاء مسببة إنسداد فى الأمعاء.



,توصل الباحثون القائمون على الدراسة إلى أنه يمكن لفيروسات الدم أن تقتل الخلايا العصبية في أحشاء الفئران، ويمكن أن تسفر عن الإصابة بنوبات لا يمكن التنبؤ بها من آلام البطن والإمساك.



وقال الدكتور ثاديوس ستنببيك، الأستاذ فى كلية الطب جامعة "واشنطن" إن هناك عددا من الأشخاص الأصحاء الذين يصابون فجأة بمشاكل في حركة الأمعاء، ونحن لا نفهم السبب ولكن نعتقد أن أحد التفسيرات العدوى الفيروسية تنتج عن خلايا مناعية تقتل الخلايا العصبية المصابة في الأمعاء".



وفي دراسة حديثة نشرت في دورية "خلية"، درس الفريق البحثي عددا من الفئران المصابة بفيروس غرب النيل - وهو فيروس ينقله البعوض ويسبب التهابًا في الدماغ - وكانت أمعاء بعض الفئران المصابة مليئة بالنفايات أعلى و أفرغت إلى أسفل ، كما لو كان لديهم انسداد.



واكتشف الباحثون أنه ليس فقط فيروس غرب النيل ولكن فيروسات زيكا - وكلها تستهدف النظام العصبي - تسببت في توسع الأمعاء وتباطؤ حركة المرور عبر القناة الهضمية .

