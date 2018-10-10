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محافظات

محافظ الشرقية يترأس لجنة اختبارات المتقدمين لشغل منصبين قياديين

الأربعاء 10/أكتوبر/2018 - 10:43 ص
صدى البلد
محمد الطحاوي
ترأس الدكتور ممدوح غراب محافظ الشرقية لجنة لاختبار عدد من المتقدمين والبالغ عددهم ( 3 ) لاختيار الأكفأ والأنسب لشغل وظيفة مدير عام الإدارة العامة لأملاك الدولة.

كما ترأس محافظ الشرقية لجنة لاختبار عدد من المتقدمين والبالغ عددهم ( 2 ) لاختيار الأكفأ والأنسب لشغل وظيفة مدير عام شئون مكتب المحافظ.

أكد المحافظ أن معايير الاختبار تتضمن عرضًا للإنجازات التي حققها كل متقدم بالإضافة إلى المؤهلات الحاصل عليها وإلمامه بالقواعد العامة للحاسب الآلي فضلًا عن تقارير تقييم الأداء والتعرف على المقترح التطويري للنهوض بالمنظومة التي يعمل بها وكذلك اختبار السمات الشخصية ومهارات الاتصال وقياس مدى قدرته على حل المشكلات وإدارة الأزمات وسرعة اتخاذ القرار.

حضر الاختبارات اللواء دكتور حسين الجندي سكرتير عام المحافظ و حامد هبيلة السكرتير العام المساعد واللواء السعيد عبد المعطي مستشار المحافظ.

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