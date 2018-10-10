السجن عاما مع الشغل لأستاذ جامعى قتل ابنه في دمياط

أصدرت الدائرة الرابعة في محكمة جنايات دمياط، برئاسة المستشار محمد رفعت المساح، حكمها في القضية التي تحمل رقم 4750 لسنة 2018 جنايات قسم شرطة دمياط الجديدة، والمقيدة برقم 633 لسنة 2018 كلى دمياط، بحبس "ج. ع"، 47 عاما، أستاذ القلب والصدر بمستشفى كلية طب الأزهر بدمياط الجديدة، والمتهم بقتل نجله عن طريق ضربه بواسطة سير غسالة، مثبت به مفك، بالسجن لمدة سنة مع الشغل والنفاذ.



وأكدت هيئة المحكمة أنها استعملت أقصى درجات الرأفة مع المتهم حفاظا على أسرته.



كانت النيابة العامة طالبت بتوقيع أقصى عقوبة على المذكور، المتهم بقتل نجله عبد الرحمن (14 عاما)، والتعدي بالضرب على نجليه محمد (17 عاما) وعمر (13 عاما)، ووجهت للمتهم تهمة الضرب عمدًا مع سبق الإصرار والترصد، من أجل انتزاع اعتراف منه بارتكاب واقعة سرقة مشغولات ذهبية ونقود.