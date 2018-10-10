محافظ الإسماعيلية يؤكد دعمه للنادى الإسماعيلي لاستكمال مسيرته

أكد اللواء حمدى عثمان محافظ الإسماعيلية ضرورة تضافر وتكثيف كافة الجهود من جميع أجهزة المحافظة وكافة الجهات المعنية من أجل مساندة ودعم النادي الإسماعيلي خلال الفترة القادمة لاستمرار واستكمال مسيرة هذا النادي العريق والحفاظ على اسم وتاريخ قلعة الدراويش تقديرا لمكانة هذا النادى العظيم في نفوس شعب الإسماعيلية ومواطنيها وعشاق ومحبى الدراويش.





كما أكد أنه لابد من بذل أقصى الجهود من أجل تنمية موارد النادي المالية وانعاش خزينة النادي من أجل استمرار مشواره في التنافس على بطولات الكأس والدورى العام لكرة القدم ومختلف البطولات المحلية والدولية.





جاء ذلك خلال اللقاء الذى عقده محافظ الإسماعيلية مع أعضاء مجلس إدارة الإسماعيلى برئاسة المهندس ابراهيم عثمان رئيس مجلس الإدارة، وحضور أعضاء المجلس، وفي حضور محمد أبوسنة رئيس تحرير جريدة القناة.





وخلال الاجتماع تم بحث ومناقشة سبل ومقترحات دعم النادي الإسماعيلي ودعم وتنمية الموارد المالية وآليات دعم أنشطة النادي.



