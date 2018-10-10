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حوادث

٧ مؤثرات على حركة المرور الصباحية بشوارع القاهرة

الأربعاء 10/أكتوبر/2018 - 10:41 ص
صورة أرشيفية - الحالة
صورة أرشيفية - الحالة المرورية
كتب محمد صبرى
شهدت محافظة القاهرة خلال الذروة الصباحية معدلات سير متوسطة على جميع المحاور على مستوى المدينة، فيما تعمل الطرق بصورة طبيعية، ولم تشهد الطرق سوى ٧ مؤثرات على حركة المرور، هم:

- كثافات أعلى كوبرى ١٥ مايو القادم من الجيزة ومتجه للقاهرة.

- كثافات بمحور الثورة وبمطلع كوبرى الحرفيين والمتجه لجوزيف.

- سيارة معطلة بمنزل العروبة المتجه للرحمن الرحيم.

- أتوبيس هيئة نقل عام معطل بالخليفة المأمون مع الميرغني.

- مصادمة بين سيارتين بمطلع كوبرى القديم والجديد القادم من شيرتوان والاوتوستراد دون مصابين.

- كثافات منزل المقطم المتجه لصلاح سالم.

- كثافات أعلى كوبرى أكتوبر للقادم لوسط البلد والجيزة.

وقامت الإدارة العامة لمرور القاهرة بتكثيف الخدمات المرورية والدفع بالأوناش ورفع الأعطال والحوادث لتيسير الحركة المرورية خاصة بأماكن الكثافات وباقى المحاور والميادين تسير بصورة طبيعية.

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