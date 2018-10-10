ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
مدير التحرير
صفاء نوار

توك شو

مديرة فندق للكلاب: لدينا رياضات وحمامات سباحة للترفيه عن الحيوانات.. فيديو

الأربعاء 10/أكتوبر/2018 - 10:47 ص
صدى البلد
آيات أحمد
قالت سارة محمد، مدير فندق خاص لاستضافة الكلاب، إن الفندق يقدم عددا من الرياضات للكلاب، مشيرة إلى أنه يتم تخصيص حمام سباحة للكلاب للترفيه عنها.

وأضافت "محمد"، خلال لقاء خاص ببرنامج «صباح البلد» المذاع على قناة "صدى البلد" اليوم الأربعاء، أن تربية الكلاب تعلم الأطفال تحمل المسؤولية والحنان على مخلوقات الله، مشيرةً إلى أنه يتم تدريب الأطفال في التدريب الصيفي على تربية الكلاب ومرافقتها.

وأوضحت أنه ليست كل الكلاب الشرسة تهاجم الطفل ولكن الأمر متعلق بالتربية فقط.

ترشيحاتنا

تحذيرات من وصول إعصار لبنان المدمر إلى سلطنة عمان واليمن

ننشر نص كلمة شيخ الأزهر في افتتاح مؤتمر قادة الأديان في كازاخستان

انطلاق فعاليات التدريب العسكري المشترك تبوك – 4 بين مصر والسعودية

السعودية تزود الهند بـ 4 ملايين برميل نفط إضافية

الإسكان: 23 أكتوبر الجارى بدء شراء كراسات الشروط لحجز أراضي بـ3 مدن جديدة

حلا وهنا ومايا.. بنات شيحة خاطفات الأضواء.. بالاعتزال والزواج السري وتحريم الفن

مشروب طبيعي بـ 2 جنيه فقط يعالج الاكتئاب ويحتوي على 22 فائدة

٧ مؤثرات على حركة المرور الصباحية بشوارع القاهرة

الأرصاد: تحسن في درجات الحرارة حتى بداية الأسبوع المقبل

الصحة: تسعيرة معتمدة لفيزيتا العيادات الخاصة.. فيديو

في عيد ميلاد محمد منير.. تعرف على فنانة خطبها ولم يتزوجها

رد ناري من نتنياهو على وصول إس 300 لسوريا

ads

تعليقات فيسبوك

تعليقات صدى البلد

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

ضبط 600 كيلو لحوم غير صالحة للاستهلاك بسوهاج.. صور

محافظ الوادى الجديد يشارك تلاميذ مدرسة الراشدة مباراة كرة قدم

مدير أمن الأقصر والقيادات الشرطية يزورون مستشفى السرطان .. صور

اللمسات الأخيرة لملعب توتنهام الجديد بسعة 62 ألف متفرج.. شاهد

مدير أمن البحيرة يفاجئ الخدمات والأقوال الأمنية بالنوبارية ووادى النطرون.. صور

فيديو

ننشر أسعار العملات الأجنبية والذهب بالأسواق اليوم.. فيديو
أسعار الخضراوات والفاكهة في الأسواق اليوم.. فيديو
نائبة محافظ الوادي الجديد: ندرس جدوى إنشاء مصنع للمخلفات الزراعية
تعرف على درجات الحرارة المتوقعة خلال الأسبوع .. فيديو
طريقة عمل معجون رنجة بالزعتر والطحينة

ﺗﺼﻮﻳﺖ

هل توافق على مقترح منع استيراد السجائر الإلكترونية بالسوق المصرية ؟

هل توافق على مقترح منع استيراد السجائر الإلكترونية بالسوق المصرية ؟