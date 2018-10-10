مديرة فندق للكلاب: لدينا رياضات وحمامات سباحة للترفيه عن الحيوانات.. فيديو

قالت سارة محمد، مدير فندق خاص لاستضافة الكلاب، إن الفندق يقدم عددا من الرياضات للكلاب، مشيرة إلى أنه يتم تخصيص حمام سباحة للكلاب للترفيه عنها.



وأضافت "محمد"، خلال لقاء خاص ببرنامج «صباح البلد» المذاع على قناة "صدى البلد" اليوم الأربعاء، أن تربية الكلاب تعلم الأطفال تحمل المسؤولية والحنان على مخلوقات الله، مشيرةً إلى أنه يتم تدريب الأطفال في التدريب الصيفي على تربية الكلاب ومرافقتها.



وأوضحت أنه ليست كل الكلاب الشرسة تهاجم الطفل ولكن الأمر متعلق بالتربية فقط.