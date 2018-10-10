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اقتصاد

مياه الدقهلية تتعاون مع ممثلي المجتمع المدني للتوعية بترشيد استهلاك المياه

الأربعاء 10/أكتوبر/2018 - 10:53 ص
صدى البلد
امنة عبد العظيم
ترأس المهندس عزت إبراهيم الصياد، رئيس مجلس إدارة شركة مياه الشرب والصرف الصحى بالدقهلية، الاجتماع الثالث للجنة المجتمع المدني، بمقر الشركة، بحضور ممثلى قيادات المجتمع المدنى، والمديريات بالمحافظة، والممثل الثقافي لليونسكو بالدقهلية، وعدد من الصحفيين والإعلاميين، وممثل فرع المجلس القومي للمرأة بالدقهلية، ومكتبة مصر العامة، ومركز النيل للإعلام، وذلك فى إطار الحملة القومية للحفاظ على مياه الشرب، والتى انطلقت في شهر مارس الماضي بمشاركة جميع أجهزة محافظة الدقهلية.

وأوضح المهندس عزت إبراهيم الصياد، أن الاجتماع ناقش أوجه التعاون بين الشركة والحضور، وما تم إنجازه بعد الاجتماعين الأول والثاني، وخطة عمل الشركة خلال الـ3 أشهر القادمة، وأوجه التعاون والأفكار المُقترحة لتطبيقها على أرض الواقع بالتعاون مع الجهات المختلفة، وأهم المعوقات التي واجهت الشركة عند البدء في العمل المشترك معهم، حيث تهدف اللجنة لتكوين عناصر فعالة، وقنوات مساعدة لتفعيل الخدمات، وتحقيق أهداف الشركة لنشر رسائل التوعية بأهمية الحفاظ على مياه الشرب، وتجنب السلوكيات الخاطئة فى التعامل مع شبكات الصرف الصحي.

وتوجه المهندس عزت الصياد، بالشكر للجهات التي تعاونت بالفعل مع الشركة، وقدمت آليات التيسير لتنفيذ أنشطة التوعية، مشيرًا إلى أنه تم استعراض ما تم تنفيذه من أنشطة في مجال التوعية في الفترة الأخيرة من خلال عرض تقديمي مفصل، ومناقشة ضرورة تفعيل دور كل جهة للمشاركة في برنامج التوعية خلال العام الحالي، من خلال وضع خطة موحدة بين جميع الجهات لنشر ثقافة الترشيد.

وفى ختام الاجتماع، ألقى عدد من الحضور، كلمات، حرصوا فيها على تقديم مقترحاتهم لتغيير سلوكيات المواطنين الخاطئة، فيما يتعلق باستخدامات مياه الشرب والصرف الصحى، وآليات تنفيذها على أرض الواقع، وأثنوا على جهود الشركة برئاسة المهندس عزت الصياد، والدور الهام الذى تقوم به الإدارة العامة للعلاقات العامة والتوعية بالشركة، فى توعية المواطنين، من خلال تنفيذ حملات توعوية لحث المواطنين على ضرورة المحافظة على المياه وترشيد استهلاكها، وتلافى السلوكيات الخاطئة فى استخدامات الصرف الصحي.
مياه الدقهلية تتعاون مع ممثلي المجتمع المدني للتوعية بترشيد استهلاك المياه
مياه الدقهلية تتعاون مع ممثلي المجتمع المدني للتوعية بترشيد استهلاك المياه
مياه الدقهلية تتعاون مع ممثلي المجتمع المدني للتوعية بترشيد استهلاك المياه

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