وزير الاستثمار والشباب يبحثان سبل التعاون في مجال ريادة الأعمال

التقت الدكتورة سحر نصر، وزيرة الاستثمار والتعاون الدولي، الدكتور أشرف صبحى، وزير الشباب والرياضة، بمقر الوزارة لبحث التعاون بين الوزارتين فى مجال ريادة الأعمال وتشجيع الشباب لإقامة المشروعات الصغيرة من خلال مبادرة فكرتك شركتك، والتي أطلقتها وزارة الاستثمار والتعاون الدولى، لدعم الشركات الناشئة.



جاء بحضور الدكتور شهاب مرزبان، كبير مستشاري الوزيرة، ومعتز يكن، مستشار أول الوزيرة، والدكتورة شيماء أبو عبلة، مساعد وزير الشباب والرياضة للعلاقات الخارجية والاستثمار والتعاون الدولي، و منال يوسف، رئيس الإدارة المركزية للمشروعات وتدريب الشباب.



وبحث الجانبان، دعم مركز الشباب وتطويرها لتصبح مركز متكامل يقدم خدمات مجتمعية، من خلال توفير عدد من المنح المقدمة من شركاء مصر للتنمية، إضافة إلى التعاون بين الوزارتين فى مجال تنمية سيناء، وإقامة عدد من المشروعات المشتركة التى تخدم الشباب، وتساهم فى توفير فرص عمل لهم.



واتفق، على طرح كافة المبادرات التي أطلقتها وزارة الاستثمار والتعاون الدولى، والمتعلقة بالشباب على البوابة الألكترونية لوزارة الشباب والرياضة.



وناقش الجانبان، التعاون مع صندوق تحيا مصر في مشروع وحدات الطعام المتنقلة بالتعاون مع وزارة الإنتاج الحربى، والتي يجري تنفيذها في إطار توجه الدولة نحو دعم المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر بهدف توفير فرص عمل جديدة للشباب ودعم الاقتصاد المصري من خلال إنشاء مناطق تجمع لتلك المشروعات ذات تصميم حضاري وفي إطار قانوني يضمن الحفاظ على المظهر الحضاري للمدن والقضاء على العشوائية.



وأوضحت سحر نصر، أن الوزارة تضع في أولوياتها دعم المشروعات التي تخدم الشباب إيمانًا بدورهم الحيوي في بناء المجتمع.



وقدم الدكتور أشرف صبحي، وزير الشباب والرياضة، الشكر للدكتورة سحر نصر على جهودها لدعم الشباب، الذين يشكلون 65% من التركيبة السكانية، والمساهمة فى تأهيل ودمج الشباب في سوق العمل.



وأكد صبحي أن الدولة حريصة على تشجيع الاستثمار في كافة المجالات حيث أقرت عدد من الإصلاحات التشريعية التي تهيئ مناخ جاذب للمستثمرين وفي مقدمتها قانون الاستثمار إضافة الى الإصلاحات التي تمت في مجال الرياضة وإقرار قانون الرياضة والذي يتواكب مع توجهات الدولة لتشجيع القطاع الخاص على الاستثمار في كافة المجالات ومنها المجال الرياضي بالتنسيق مع وزارة الاستثمار والتعاون الدولي.