مؤتمر تحديات سيدة الجنوب في الأقصر.. 15 أكتوبر

تنظم مديرية الشباب والرياضة بالأقصر، بالتعاون مع "الإدارة المركزية لشئون مكتب الوزير - الإدارة العامة للأزمات"، مؤتمرًا بعنوان (تحديات سيدة الجنوب) بمركز التعليم المدني بمحافظة الأقصر في الفترة من 15 حتى 16 أكتوبر الجاري، وذلك تحت رعاية الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة، وإشراف حفني بركات حفني مدير عام مديرية الشباب والرياضة بالأقصر، وذلك في إطار تفعيل دور الأزمات في إيجاد حلول لأزمات المجتمع المصري.





وقال حفني بركات، مدير عام المديرية، في بيان، الأربعاء، إن فعاليات المؤتمر تتضمن لقاء مباشرا مفتوحا لنماذج من سيدات الصعيد وعرض التحديات والمخاطر والأزمات اللاتي يتعرضن لها ، وكذلك ستعقد ورشتين عمل خلال هذا المؤتمر في اليوم الثاني له ، حيث تتضمن ورشة العمل الأولى الخطوات التنفيذية الواجب إتباعها لنشر الثقافة الرياضية في مجتمع الصعيد لتكون الرياضة أسلوب حياة.



