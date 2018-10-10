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محافظات

طوارئ بموانئ البحر الأحمر لبدء الموسم السياحي

الأربعاء 10/أكتوبر/2018 - 11:03 ص
صدى البلد
إبراهيم جادالله
تستعد موانى البحر الأحمر لبدء الموسم السياحى بموانيها (سفاجا / الغردقة / شرم الشيخ) برفع درجة الاستعداد والتنسيق مع أعضاء المجتمع المينائى وشركات السياحة لاتخاذ ما يلزم من إجراءات لإنجاح الموسم والتأكيد على التوكيلات الملاحية بضرورة إخطار ملاك ومشغلى السفن بالالتزام بمواعيد الرحلات السياحية وجدول عمل السفن التى تعمل كخط منتظم ونوعية الركاب.

وأكد اللواء هشام أبو سنة رئيس الهيئة على منح أولوية خاصة لتراكى السفن السياحية على أرصفة الموانى طبقا لأولوية الوصول وإنهاء كافة إجراءات الجوازات على متن السفينة وتجهيز صالات الوصول والسفر لإنهاء إجراءات التفتيش والجمارك بالتنسيق مع الجهات المختصة بالموانئ.

مع إلزام الشركات والتوكيلات الملاحية بتوفير اتوبيسات مكيفة لنقل السائحين من داخل الميناء برفقة سيارات شرطة السياحة لاستكمال جولاتهم على أن يتم عقد اجتماع شهرى خلال الموسم لمناقشة كافة المعوقات التى تواجه الشركات والتوكيلات السياحية والعمل على إنهائها.

وشدد أبوسنة على تقديم كافة التيسيرات والتسهيلات لإنجاح الموسم السياحى والعمل على جذب المزيد من السفن السياحية لزيارة الموانئ المصرية وإظهار البلاد بما يليق بها من مكانة عالمية والتأكيد على أن مصر بلد الأمن والأمان.
طوارئ بموانئ البحر الأحمر لبدء الموسم السياحي
طوارئ بموانئ البحر الأحمر لبدء الموسم السياحي

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