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أخبار البلد

وزارة الري تنفي فرض رسوم على الصحفيين

الأربعاء 10/أكتوبر/2018 - 12:31 م
صورة تعبيرية
صورة تعبيرية
محمود مطاوع
نفى المركز الإعلامي لمجلس الوزراء، ما تردد في العديد من وسائل الإعلام والمواقع الإلكترونية وصفحات التواصل الاجتماعي، أنباء عن فرض وزارة الموارد المائية والري رسومًا مالية قدرها 3 آلاف جنيه على الصحفيين مقابل التسجيل والمشاركة في التغطية الخبرية للمؤتمر الدولي "أسبوع القاهرة للمياه" عن أيام المؤتمر الخمسة.

وقام المركز الإعلامي لمجلس الوزراء بالتواصل مع وزارة الموارد المائية والري، والتي نفت تلك الأنباء بشكل قاطع، مؤكدةً عدم فرض الوزارة أي رسوم على الصحفيين أو الإعلاميين مقابل حضور وتغطية المؤتمر الدولي "أسبوع القاهرة للمياه"، مضيفةً أن المؤتمر حدث عالمي والتسجيل فيه مسبقًا شرط للمشاركة فيه وهو متاح للمعتمدين والمسجلين منهم لدى وزارة الري مجانًا دون أي رسوم, ومشيرةً إلى أن كل ما تردد عن تحصيل مقابل من الصحفيين ووسائل الإعلام نظير التسجيل في المؤتمر غير حقيقي على الإطلاق.

وأشارت الوزارة إلى أن المؤتمر سيناقش عددًا من القضايا الخاصة بالأنهار العابرة للحدود، وتأثير التغيرات المناخية على البيئة والزراعة، وذلك من خلال مشاركة دولية لمسئولين مهتمين بقضايا المياه والتغيرات المناخية والزراعة والأنهار العابرة للحدود، من بينهم نائب رئيس هيئة الأرصاد الدولية ومسئولون من منظمة الأغذية والزراعة "فاو"، والأمم المتحدة، ووزراء المياه بأفريقيا والدول العربية والإسلامية وهيئة الدلتاوات العالمية ووزراء مياه من أوروبا وأمريكا الجنوبية.

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