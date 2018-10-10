تحريك ساعات العمل بدلا من التقليص يتصدر مانشيتات الصحف.. فيديو

استعرض برنامج "8 الصبح" المذاع عبر فضائية "dmc"، اليوم، الأربعاء، أهم مانشيتات الصحف المصرية الصادرة اليوم.



جريدة الدستور:

مقتل 10 إرهابيين في مداهمة بالعريش



الحكومة: تحريك ساعات العمل بدلًا من التقليص



إغلاق ساحة الحبيب الجفري بالحسين.. ومصادر: شكاوى الجيران السبب



فتح ميناء العريش أمام التصدير قريبًا



جريدة الوفد:

مشروع قانون الجمارك الجديد يرفع ترتيب مصر في 3 مؤشرات دولية



وزير قطاع الأعمال: الدولة لن تصبر على الشركات الخاسرة