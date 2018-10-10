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تحريك ساعات العمل بدلا من التقليص يتصدر مانشيتات الصحف.. فيديو

الأربعاء 10/أكتوبر/2018 - 12:36 م
صورة أرشيفية
صورة أرشيفية
فاطمة رضا
استعرض برنامج "8 الصبح" المذاع عبر فضائية "dmc"، اليوم، الأربعاء، أهم مانشيتات الصحف المصرية الصادرة اليوم.

جريدة الدستور:
مقتل 10 إرهابيين في مداهمة بالعريش

الحكومة: تحريك ساعات العمل بدلًا من التقليص

إغلاق ساحة الحبيب الجفري بالحسين.. ومصادر: شكاوى الجيران السبب

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