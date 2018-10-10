رواد تويتر يدشنون هاشتاجات جديدة عن زيارة الرئيس لليونان

دشن رواد مواقع التواصل الاجتماعي هاشتاجات تحت عنوان #اليونان، #كريت، صباح اليوم، بالتزامن مع مغادرة الرئيس عبد الفتاح السيسي إلى كريت للمشاركة في فعاليات القمة الثلاثية بين مصر وقبرص واليونان في جولتها السادسة، ليصبح الهاشتاج هو الأكثر تداولا بوصول الرئيس إلى اليابان.



وغادر الرئيس عبد الفتاح السيسي، مطار القاهرة الدولي، صباح اليوم الأربعاء، متوجها إلى جزيرة كريت، في زيارة لليونان، يشارك خلالها في فعاليات القمة الثلاثية بين مصر وقبرص واليونان في جولتها السادسة، وذلك في إطار آلية التعاون الثلاثي التي انطلقت بالقاهرة في نوفمبر ٢٠١٤.



وأعلنت سلطات مطار القاهرة الدولى حالة الطوارئ فجر اليوم، قبل سفر الرئيس إلى اليونان، وفتحت استراحة رئاسة الجمهورية لاستقباله، كما تم تأمين الطرق المؤدية من وإلى المطار، ومنع دخول السيارات لمحيط الصالة، وانتشرت الخدمات الأمنية على الطرقات المؤدية له، وكذلك ضباط المفرقعات والكلاب البوليسية لتأمين محيط استراحة الرئاسة.