توصيل مواسير خط قصر الباسل دانيال بالفيوم والعمل خلال أيام

صرح اللواء هشام درة رئيس شركة مياه الشرب والصرف الصحي بالفيوم، أنه تم وصول لموقع العمل مواسير قطر ٨٠٠ مم وذلك من أجل إنشاء خط قصر الباسل دانيال بمركز اطسا جنوب محافظة الفيوم والتى تقوم بتنفيذه الهيئة القومية لمياه الشرب.





وقال درة يبلغ طول إنشاء الخط أكثر من ١٣ كيلو متر بتكلفة مالية تتخطى ٨٠ مليون جنيه، وذلك بهدف تحسين ضغوط مياه الشرب خاصة فى النهايات خاصة عزب وقرى الحجر والغرق ومنشأة عبدالمجيد والقرى الواقعة على أطراف مركز اطسا والتى تعانى من عدم وصول مياه الشرب إليها بانتظام





وتابع درة أن الشركة تسعى جاهدة مع كافة الجهات التنفيذية من أجل توفير كافة الاعتمادات المالية من أجل التغلب على كافة المشاكل المتعلقة بقطاعي مياه الشرب والصرف الصحي والارتقاء به وذلك بتوفير كوب مياه شرب نظيف لكل مواطن بجانب توفير بيئة صحية وامنه من خلال توصيل صرف صحى آمن.



