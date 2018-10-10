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محافظات

توصيل مواسير خط قصر الباسل دانيال بالفيوم والعمل خلال أيام

الأربعاء 10/أكتوبر/2018 - 12:38 م
صدى البلد
الفيوم - نبيـل أبو السعـود
صرح اللواء هشام درة رئيس شركة مياه الشرب والصرف الصحي بالفيوم، أنه تم وصول لموقع العمل مواسير قطر ٨٠٠ مم وذلك من أجل إنشاء خط قصر الباسل دانيال بمركز اطسا جنوب محافظة الفيوم والتى تقوم بتنفيذه الهيئة القومية لمياه الشرب.

وقال درة يبلغ طول إنشاء الخط أكثر من ١٣ كيلو متر بتكلفة مالية تتخطى ٨٠ مليون جنيه، وذلك بهدف تحسين ضغوط مياه الشرب خاصة فى النهايات خاصة عزب وقرى الحجر والغرق ومنشأة عبدالمجيد والقرى الواقعة على أطراف مركز اطسا والتى تعانى من عدم وصول مياه الشرب إليها بانتظام

وتابع درة أن الشركة تسعى جاهدة مع كافة الجهات التنفيذية من أجل توفير كافة الاعتمادات المالية من أجل التغلب على كافة المشاكل المتعلقة بقطاعي مياه الشرب والصرف الصحي والارتقاء به وذلك بتوفير كوب مياه شرب نظيف لكل مواطن بجانب توفير بيئة صحية وامنه من خلال توصيل صرف صحى آمن.

وأشار الى أن الشركة قطعت شوطا كبيرا مع السيد اللواء عصام سعد محافظ الفيوم الذى بذل مجهودا كبيرا من أجل التغلب على كافة الصعوبات والمعوقات من أجل تنفيذ هذا الخط قصر الباسل دانيال وأنه سيتم العمل به خلال أيام قليلة وبمجرد الانتهاء منه وتقوم الشركة باستلامه بعد إجراء التجارب اللازمة سيدخل الخدمة فورا وستودع اطسا مشاكل مياه الشرب للأبد وسيكون شعارا أن شاء الله تعالى فى الصيف المقبل الفيوم بدون مشاكل فى مياه الشرب لأن خزان ورافع بيهمو سيكون دخل الخدمة وتم الانتهاء من خط قصر الباسل دانيال ومحطة طامية تعمل بكامل طاقتها.

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