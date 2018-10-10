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ثقافة

مكتبة الإسكندرية تنظم الاجتماع الحادي والعشرين لأصدقائها الدوليين

الأربعاء 10/أكتوبر/2018 - 12:32 م
صدى البلد
أحمد عبد العزيز
تنظم مكتبة الإسكندرية الاجتماع الحادي والعشرين لأصدقائها الدوليين في الفترة من 14 إلى 16 أكتوبر الجاري بمركز المؤتمرات بالمكتبة.

وسيطّلع أصدقاء المكتبة خلال الاجتماع على آخر إنجازات المكتبة خلال العام الماضي، كما يبحثون السبل المختلفة لدعم المكتبة والتعريف بها وبإنجازاتها في بلدانهم.

وتتميز اجتماعات أصدقاء مكتبة الإسكندرية بمزيجها الثقافي الخاص؛ حيث يشارك فيها ممثلون من عدد كبير من الدول، ومنها مصر، المملكة المتحدة، أستراليا، الولايات المتحدة، تشيلي، إيطاليا، فرنسا، ألمانيا، المكسيك، هولندا، السويد النرويج واليونان، كما تنضم لاتفيا إليهم حديثًا هذا العام.

يذكر أن جمعيات أصدقاء مكتبة الإسكندرية في شتى دول العالم تضم مجموعةً فريدة ومتميزة من أشخاص يجمعهم التفاني في دعم وتعزيز المكتبة في الأوساط والمحافل الدولية، فهم يؤمنون برسالة المكتبة التي تسعى لأن تكون مركزًا للتميز في إنتاج ونشر المعرفة وملتقى للحوار والتفاهم بين الشعوب والحضارات، ويعملون في إطار برنامجها الشامل والممتد لكافة دول العالم المختلفة من أجل تعضيد حوار الثقافات ونشر قيم التسامح والمعرفة العلمية.

وفي نهاية الاجتماع، سوف تقوم جمعيات أصدقاء المكتبة حول العالم بإهداء مكتبة الإسكندرية مجموعة من الكتب القيمة، للمشاركة في بناء المحتوى الفكري للمكتبة وتنمية مقتنياتها.

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