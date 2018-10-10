حملة لإزالة الأكشاك غير المرخصة بملوى

تمكنت الوحدة المحلية لمركز ومدينة ملوى بالمنيا من إزالة جميع الإشغالات والأكشاك غير المرخصة بمجلس قرى الروضة وجارى اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال المخالفين.



جاء ذلك خلال حملة مكبرة بالتعاون مع شرطة المرافق وقسم التراخيص بالمركز لإعادة الانضباط الى الشوارع وتيسير حركة المرور بقرى المركز .



وأوضح العميد فادى وديع، رئيس المركز، أنه تم تحرير 25 محضر إشغال بنطاق مجلس قروى الروضة، مؤكدا أن اللواء قاسم حسين محافظ المنيا شدد على استمرار تلك الحملات لتحقيق الانضباط ومعاقبة المخالفين وكل من تسول له نفسه التحايل على القانون.