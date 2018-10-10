ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
مدير التحرير
صفاء نوار

فن

مخرج يوم الدين: الجذام مرض اجتماعي ورسالة الفيلم إيجابية ومبهجة

الأربعاء 10/أكتوبر/2018 - 12:42 م
مشهد من فيلم يوم
مشهد من فيلم يوم الدين
أحمد البهى
حل صناع فيلم "يوم الدين" ضيوفا على برنامج "مزازيك" مع فرح شيمي، وقال مخرج ومؤلف الفيلم أبو بكر شوقي، إنه صنع فيلما تسجيليا قصيرا منذ 10 سنوات عن مستعمرة الجذام، ثم عاودته الفكرة من جديد بعدها بـ 5 سنوات كي يصنع فيلما روائيا طويلا عن مرض الجذام نفسه، مشددا على أنه كمخرج لا يفكر في صناعة فيلم مهرجانات، هو فقط يفكر في صناعة فيلم يحب أن يشاهده في السينما كمتفرج.

وروى "شوقي" كيف اختار بطلي العمل راضي جمال وأحمد عبدالحافظ، قائلا إن اختيار راضي كان سهلا لأنه سأل في المستعمرة عن شخص خفيف الظل يمكن أن يؤدي بشكل جيد أمام الكاميرا، فرشحه له راضي جمال، أما دور "أوباما" فلم يكن الاختيار سهلا، وتطلب وقتا طويلا.

وتابع "شوقي": "كنت أريد طفلا من أسوان، ذهبت إلى الجنوب وإلى النوبة ونظمت كاستنج لكني لم أجد الشخص المناسب، قبل أن يخبرني أحدهم بأن طفلا يدعى أحمد عبدالحفيظ، من أصول نوبية ويعيش في القاهرة يمكن أن يناسب الدور، وبالفعل ذهبت إليه ووجدته الأنسب والأفضل لدور أوباما".

وعن بداية التفكير في فيلم طويل عن الجذام، أكد شوقي أنه كان يدرس في إحدى جامعة نيويورك، وحين بدأ التفكير في مشروع تخرجه استقر على فكرة الجذام التي كان قد اختبرها من قبل في فيلم تسجيلي هو أيضا مشروع تخرجه في معهد السينما بالقاهرة.

وأشار إلى أن قصة بشاي في الفيلم حقيقية بالكامل، وأنه ربما هناك تشابهات بين حياته البطل الحقيقية ورحلته في الفيلم، إلا أن الخيال يبقى هو البطل، كاشفا عن أنه حين قابل راضي جمال (بشاي)، وحكى له النصف الأول من القصة، أكمل راضي القصة للنهاية وكأنه يعرفها، وتابع "لكن في فرق طبعا بين الفيلم والحقيقة، زي إن في الحقيقة راضي علاقته كويسة بأهله وبيزورهم دايما في المنيا".

وأضاف "شوقي" أن الجمهور لديهم صورة أن "يوم الدين" فيلم مهرجانات ولا يمكن مشاهدته في السينما "بقولهم هو فيلم مبهج مفيهوش كآبة، رسالته إيجابية للغاية"، لافتا إلى صعوبات التمويل التي واجهها طوال رحلة صناعة الفيلم "كان في صعوبة لأنه أول فيلم طويل ليا ولدينا كمنتجة وروحت لرجال أعمال مالهمش علاقة بالسينما، وناس كتيرة قالت لأ وناس تانية وافقت، وإحنا محظوظين بدخول المنتج محمد حفظي في مرحلة البوست برودكشن (ما بعد الإنتاج)".

وأردف "سافرت مصر كلها مع مسار النيل عشان أبحث في جذور الفيلم، من أبو زعبل لحدود السودان وكنت عايز أشوف مصر على حقيقتها، تيمة الفيلم هي البحث عن الموطن والأهل، وهي نفس رحلة بشاي وأوباما".

أما عن بداياته، فقال أبو بكر شوقي إنه درس الإخراج في معهد السينما، كما درس الاقتصاد في الجامعة الأمريكية بالقاهرة "كنت أريد تعلم أشياء مختلفة".

ومن جانبه قال بطل الفيلم، راضي جمال إنه تعرف على أبو بكر شوقي من خلال شخص يدعى ميلاد، وهو موظف سابق بمستعمرة الجذام، لافتا إلى أن الجذام أخف وطأة من أمراض كثيرة لا علاج لها،

وعلق المخرج أبو بكر شوقي عن المرض قائلا: "الجذام مرض اجتماعي أكثر من كونه مرضا عضويا".

وتابع راضي أن الفيلم أراد أن يخبر الناس أن الجذام ليس مرضا خطيرا، موضحا أن الخائفين من مواجهة المجتمع من متعافي الجذام، هم الجيل القديم من المرضى، أما الأجيال الجديدة فلا تخجل من نفسها.

وقال الطفل أحمد عبدالحفيظ، إنه يهوى التمثيل وأن أهله وافقوا على عمله بالفن، متابعا "بحب مسلسلات الأكشن واتعلمت في يوم الدين إزاي أقف قدام الكاميرا ومابصش ليها".

ترشيحاتنا

موعد مباريات كأس مصر اليوم والقنوات الناقلة

تعرف على درجات الحرارة المتوقعة خلال الأسبوع .. فيديو

دينا تبكي على الهواء لهذا السبب.. فيديو

المرور: إغلاق جزئي للطريق الدائري من القاهرة الجديدة إلى المنيب.. الجمعة

حكم إخراج الطعام في ذكرى سنوية المتوفى

الحكومة تنفي خصخصة مستشفى العباسية للصحة النفسية

رد ناري من نتنياهو على وصول إس 300 لسوريا

الأرصاد تناشد المواطنين: ارتدوا جاكيت خفيف .. فيديو

بدء أعمال القمة الثلاثية بين مصر وقبرص واليونان

خالد الغندور يفتح النار على سيد عبد الحفيظ لهذا السبب

في عيد ميلاد شيرين.. تعرف على ابنتها الفنانة الشابة

أول تعليق من فاروق الفيشاوي على رفض نجله إعلان إصابته بالسرطان: هما أحرار

ads

تعليقات فيسبوك

تعليقات صدى البلد

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

وفد القناة الخامسة البريطانية تنهى تصوير مشاهد لفيلم وثائقى بأسوان .. صور

ننشر صورا جديدة لزيارة الرئيس السيسي لليونان

أجمل 20 صورة لنجمات هوليوود على السجادة الحمراء بـAmerican Music awards

عزيز علوان.. فنان مغربي يعيد تدوير المعادن لصنع منحوتات: نفسي أبقى عالمي.. صور

كيت ميدلتون تعود بعد الولادة بملابس قديمة.. وهذا سعرها

فيديو

خطوات زراعة المانجو في المنزل مع نجلاء الشرشابي
باحث: الترويج للاقتصاد وجذب الاستثمار محور جولات السيسي الخارجية .. فيديو
حجازى: القمة المصرية القبرصية اليونانية ناجحة وتحقق أهدافها..فيديو
ننشر أسعار العملات الأجنبية والذهب بالأسواق اليوم.. فيديو
أسعار الخضراوات والفاكهة في الأسواق اليوم.. فيديو

ﺗﺼﻮﻳﺖ

هل توافق على مقترح منع استيراد السجائر الإلكترونية بالسوق المصرية ؟

هل توافق على مقترح منع استيراد السجائر الإلكترونية بالسوق المصرية ؟