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ثقافة

الموسيقى العربية بين الأصالة والمعاصرة.. بصالون المقامات ببشتاك

الأربعاء 10/أكتوبر/2018 - 12:39 م
صدى البلد
جمال الشرقاوي

يقيم بيت الغناء العربي " بقصر الأمير بشتاك" - بشارع المعز في الثامنة مساء الخميس11 أكتوبر "صالون مقامات"، والذي يقام بالإشتراك مع البرنامج الثقافي بالإذاعة المصرية .

يتناول الصالون الحديث عن دور فرق الموسيقي العربية بين الأصالة والمعاصرة ، يستضيف الصالون الموزع الموسيقي "باهر الحريري" بمصاحبه تخت شرقي بقيادة الفنان "خالد عبد الغفار"، ويتضمن البرنامج عدد من الأعمال الغنائية المتنوعة لنجوم الفن الجميل منهم : موسيقار الأجيال "محمد عبد الوهاب" ، الموسيقار"فريد الأطرش" والفنان "عبد الحليم حافظ".

"صالون المقامات" فكرة الفنان القدير الراحل "محسن فاروق" ومن إعداد وتقديم د."إيناس جلال الدين".

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