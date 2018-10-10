الموسيقى العربية بين الأصالة والمعاصرة.. بصالون المقامات ببشتاك





يقيم بيت الغناء العربي " بقصر الأمير بشتاك" - بشارع المعز في الثامنة مساء الخميس11 أكتوبر "صالون مقامات"، والذي يقام بالإشتراك مع البرنامج الثقافي بالإذاعة المصرية .





يتناول الصالون الحديث عن دور فرق الموسيقي العربية بين الأصالة والمعاصرة ، يستضيف الصالون الموزع الموسيقي "باهر الحريري" بمصاحبه تخت شرقي بقيادة الفنان "خالد عبد الغفار"، ويتضمن البرنامج عدد من الأعمال الغنائية المتنوعة لنجوم الفن الجميل منهم : موسيقار الأجيال "محمد عبد الوهاب" ، الموسيقار"فريد الأطرش" والفنان "عبد الحليم حافظ".



