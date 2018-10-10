أبو العلا: مصر تعيش حالة انتعاش اقتصادي بانخفاض معدلات التضخم

أكد الدكتور أيمن أبو العلا رئيس الهيئة البرلمانية لحزب المصريين الأحرار، أن انخفاض معدل التضخم فى مصر ليصل إلى 8.55% فى شهر سبتمبر مؤشر جيد للغاية ويؤكد أن التداعيات الخاصة بإجراءات الإصلاح الاقتصادى بدأت فى الانحصار وهو ما يشير إلى أن الأزمة الاقتصادية بدأت تتلاشى بشكل كبير.



وأضاف أبو العلا فى بيان له، أن المعدل السنوى للتضخم بدأت فى الانخفاض تدريجيا وهو ما يؤكد ثبات أسعار السلع فى الأسواق إلى حد كبير كذلك لابد من توجيه الشكر للجهود المبذولة فى مواجهة الاحتكار وجشع التجار فى الفترة الأخيرة مما انعكس بشكل إيجابى على المواطنين.



وتوقع أبو العلا، مزيد من الانخفاض فى معدلات التضخم وزيادة فى معدلات النمو الاقتصادى خلال الفترة المقبلة فى ظل حالة من الانتعاش الاقتصادى تعيشها الدولة المصرية فى الفترة الحالية.



تجدر الإشارة إلى أن البنك المركزى المصرى اليوم الأربعاء، أن معدلات التضخم الأساسية فى مصر، وفقا لمؤشرات البنك على المستوى السنوى، انخفضت إلى 8.55% فى شهر سبتمبر 2018 .