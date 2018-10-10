نائب يحذر من التهاون في إنجاز إصلاحات طريق السويس- الإسماعيلية

حذر طارق متولي، نائب محافظة السويس، من التهاون في إصلاح طريق السويس- الاسماعيلية والمسمى ب"طريق الموت"؛ لكثرة الحوادث التي تقع عليه بشكل شبه يومي، بالرغم من تأكيد الرئيس عبد الفتاح السيسي في أكثر من مناسبة على ضرورة الاهتمام بتطوير الطرق والكباري وبالأخض طريق السويس- الاسماعيلية ، حيث يعد محورا مهما لنقل البضائع من ميناء السخنة للمحافظات الأخري شرق وغرب الدلتا.



وقال متولى في طلب احاطة قدمه لوزير النقل إن طريق الإسماعيلية - السويس السريع يعانى من بدايته حتى نهايته من مشكلات الإشغالات والمطبات العشوائية والفتحات غير القانونية وعدم وجود علامات إرشادية وأعمدة إنارة بعد تعرضها للسرقة، وتسبب الإهمال الشديد والتدهور الكبير في تكرار الحوادث التي تؤدي إلى تكبيد الدولة خسائر اقتصادية كبيرة، نتيجة الاضطرار إلى إصلاح ما نتج عن الحادث من خسائر مادية وتعويضات يلزم دفعها للمتضررين.



وأكد النائب على ضرورة الاهتمام بتوسيع الطريق بطوله، وتخصيص حارات خاصة لسيارات النقل ومواعيد خاصة لها، وتشديد المراقبة وتنفيذ عقوبات رادعة في حالة مخالفة ذلك، مع إجراء إحلال وتجديد في عمليات الرصف له والحد من الإشغالات التي تقع في نطاقه.