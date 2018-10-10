صيدلة بنين الأزهر تنظم زيارة لمستشفى سرطان الأطفال 57357

نظمت كلية الصيدلة بنين جامعة الأزهر بالقاهرة، زيارة لمستشفى سرطان الأطفال 57357.



وفى هذا السياق أكد الدكتور لطفى دياب عميد كلية الصيدلة ، أن هذه الزيارة تاتى فى إطار رسالة جامعة الأزهر الشريف لخدمة المجتمع داخليا وخارجيا. إضافة لدعم هذا الصرح الكبير فى مواجهة هذا المرض اللعين .



وأوضح عميد كلية الصيدلة أن هذه الزيارة تقام تحت رعاية فضيلة الإمام الأكبر الدكتور أحمد الطيب، شيخ الأزهر ورئيس مجلس حكماء المسلمين، وسعادة الدكتور محمد المحرصاوى، رئيس الجامعة، والدكتور طارق سلمان، نائب رئيس الجامعة للدراسات العليا والبحوث، والمشرف العام على قطاع المستشفيات الجامعية، والدكتور يوسف عامر، نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب.



وأضاف " دياب" أن الجامعة بشكل عام والكلية بشكل خاص تهدف من خلال هذه الزيارة إلى تضميد الجراح، ورسم البسمة على وجوه الأطفال بالمستشفى، من أجل رفع الروح المعنوية لهم فى مواجهة هذا المرض اللعين.



شارك فى الزيارة العديد من طلاب كلية الصيدلة بنين جامعة الأزهر بالقاهرة بالتعاون مع EPSF-Azhar