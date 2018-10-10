الكهرباء: مشروعات الطاقة المتجددة توفر فرص عمل للشباب .. فيديو

قال أيمن حمزة، المتحدث باسم وزارة الكهرباء، إن الرئيس عبدالفتاح السيسى يهتم جيدًا بالطاقة المتجددة والمؤتمر الوكالة الدولية للطاقة المتجددة، لافتًا إلى أن مؤتمر الطاقة المتجددة أظهر أهمية هذا المجال بالنسبة لمصر.



وأضاف المتحدث باسم وزارة الكهرباء، فى لقاء خاص بفضائية "إكسترا نيوز"، أنه تم عرض الإنجازات المصرية فى مجال الطاقة المتجددة بالمؤتمر، مشيرًا إلى أن مشروعات الطاقة المتجددة توفر فرص عمل كثيرة للشباب.



وأوضح أن مصر أصبح لديها أكبر محطة للطاقة الشمسية وأكبر محطة للرياح، مفيدًا بأن ذلك سيؤثر تأثير إيجابي سيساهم فى تخفيض الكيلو وات، مؤكدًا أنه لدينا تجربة فى مجال الطاقة تستطيع الدول الاستفادة منها.



