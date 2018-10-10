عرفة السيد مهاجم إنبى يجرى عملية الرباط الصليبى بنجاح

أجرى عرفة السيد مهاجم الفريق الأول لكرة القدم بنادى إنبى عملية جراحية الرباط الصليبى بنجاح تحت قيادة الدكتور احمد عبدالعزيز فى إحدى العيادات الخاصة بالقاهرة.





وأكد الطبيب المعالج لمسئولى إنبى نجاح العملية بنسبة 100 % مشيرا إلى أن اللاعب بات بحالة جيدة وسيخضع إلى برنامج علاجى مكثف خلال الفترة المقبلة من أجل سرعة عودته مرة اخرى التدريبات والمشاركة مرة أخرى مع الفريق .



