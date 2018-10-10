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رياضة

عرفة السيد مهاجم إنبى يجرى عملية الرباط الصليبى بنجاح

الأربعاء 10/أكتوبر/2018 - 12:38 م
عرفة السيد
عرفة السيد
عمرو الحلوانى
أجرى عرفة السيد مهاجم الفريق الأول لكرة القدم بنادى إنبى عملية جراحية الرباط الصليبى بنجاح تحت قيادة الدكتور احمد عبدالعزيز فى إحدى العيادات الخاصة بالقاهرة.

وأكد الطبيب المعالج لمسئولى إنبى نجاح العملية بنسبة 100 % مشيرا إلى أن اللاعب بات بحالة جيدة وسيخضع إلى برنامج علاجى مكثف خلال الفترة المقبلة من أجل سرعة عودته مرة اخرى التدريبات والمشاركة مرة أخرى مع الفريق .

ويعد عرفة السيد أحد أهم اللاعبين داخل الفريق البترولى فى ظل القدرات الفنية والبدنية التى يتمتع بها ونجاحه فى قيادة هجوم إنبى خلال السنوات الماضية ، وكان عرفة السيد انضم إلى المنتخب الوطنى تحت قيادة الأرجنتينى هيكتور كوبر.

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