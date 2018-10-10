بدء صرف معاشات شهر أكتوبر المحولة على البنوك

بدأت وزارة التضامن الاجتماعى صرف معاشات شهر أكتوبر وذلك لاصحاب المعاشات المحول صرفها على البنوك وعددها 1.5 مليون قائم بالصرف، بقيمة إجمالية قدرها 3.7 مليار جنيه، اعتبارًا من اليوم الأربعاء 10 أكتوبر.



ووجهت غادة والي وزيرة التضامن الاجتماعي باتخاذ كافة الاستعدادات اللازمة لتيسير عمليات صرف المعاشات، ولضمان انتظام الصرف من كافة المنافذ، والعمل على تذليل أى عقبات قد تواجه أصحاب المعاشات.







