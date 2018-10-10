توصيل الصرف الصحي لقريتين بسوهاج يتصدر أخبار المحافظات..فيديو

استعرض برنامج "8 الصبح" المذاع عبر فضائية "dmc"، اليوم الأربعاء، أهم وآخر أخبار محافظات مصر المختلفة ضمن فقرة "أحسن ناس".
محافظة الإسماعيلية: المحافظة تعرض تجربتها في مواجهة الكوارث والأزمات بتونس
محافظة الإسكندرية: "القومي للمرأة" يشارك في حملات التوعية لمبادرة القضاء على "فيروس سي".
محافظة الوادي الجديد: المحافظ يعقد إجتماعًا موسعًأ بمركز الداخلة لمناقشة آليات الحد من أخطار الحرائق.
محافظة سوهاج: بدء العمل في توصيل خط الصرف الصحي بقريتي القراقرة والقيصان
محافظة قنا: إزالة 20 حالة تعد بمدينة قوص خلال حملة لإسترداد أراضي الدولة
محافظة الإسماعيلية: المحافظة تعرض تجربتها في مواجهة الكوارث والأزمات بتونس
محافظة الإسكندرية: "القومي للمرأة" يشارك في حملات التوعية لمبادرة القضاء على "فيروس سي".
محافظة الوادي الجديد: المحافظ يعقد إجتماعًا موسعًأ بمركز الداخلة لمناقشة آليات الحد من أخطار الحرائق.
محافظة سوهاج: بدء العمل في توصيل خط الصرف الصحي بقريتي القراقرة والقيصان
محافظة قنا: إزالة 20 حالة تعد بمدينة قوص خلال حملة لإسترداد أراضي الدولة