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توصيل الصرف الصحي لقريتين بسوهاج يتصدر أخبار المحافظات..فيديو

الأربعاء 10/أكتوبر/2018 - 12:37 م
صدى البلد
فاطمة رضا
استعرض برنامج "8 الصبح" المذاع عبر فضائية "dmc"، اليوم الأربعاء، أهم وآخر أخبار محافظات مصر المختلفة ضمن فقرة "أحسن ناس".

محافظة الإسماعيلية: المحافظة تعرض تجربتها في مواجهة الكوارث والأزمات بتونس

محافظة الإسكندرية: "القومي للمرأة" يشارك في حملات التوعية لمبادرة القضاء على "فيروس سي".

محافظة الوادي الجديد: المحافظ يعقد إجتماعًا موسعًأ بمركز الداخلة لمناقشة آليات الحد من أخطار الحرائق.

محافظة سوهاج: بدء العمل في توصيل خط الصرف الصحي بقريتي القراقرة والقيصان

محافظة قنا: إزالة 20 حالة تعد بمدينة قوص خلال حملة لإسترداد أراضي الدولة

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