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تعليم

مدير تعليم مطروح يشدد على الاهتمام بالإذاعة المدرسية

الأربعاء 10/أكتوبر/2018 - 12:42 م
صدى البلد
قسم التعليــــم
تفقد صباح اليوم الأربعاء الدكتور سمير النيلي مدير مديرية التربية والتعليم بمطروح، انتظام الدراسة وانضباط العملية التعليمية بعدد من مدارس حي الشروق ( ك ٧ ) التابعة لإدارة مطروح التعليمي، حيث قد تفقد مدير تعليم مطروح الحجرات الدراسية والفصول التعليمية والمعامل والمكتبة و حجرة مناهل المعرفة ودورات المياه

وشدد النيلي علي العاملين بهذه المدارس بضرورة الإلتزام والجدية والإخلاص في العمل وتقدير المسئولية علي مدار الفصل الدراسي الأول، في سبيل تحقيق عملية تعليمية متطورة لتخريج أجيال وطنية قادرة علي تحقيق النهضة والتقدم لمصرنا الغالية

وشدد مدير تعليم مطروح على مسئولي هذه المدارس ، بضرورة الاهتمام بالإذاعة المدرسية من أجل تنمية الشعور الوطني داخل نفوس الطلاب ، كما شدد الدكتور النيلي بضرورة العمل علي زيادة ارتباط أبنائنا الطلاب بمدارسهم والمجتمع المحلي و ترسيخ الانتماء وحب الوطن .

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