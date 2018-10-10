وزير النقل يعلن إطلاق مشروع تطوير النقل الحضري

أعلن الدكتور هشام عرفات وزير النقل إطلاق مشروع تطوير النقل الحضري وأوضح أنه تم في 22 نوفمبر 2017 توقيع اتفاق الشراكة بين حكومة جمهورية مصر العربية والوكالة الفرنسية للتنمية AFD، ومؤسسة التعاون من أجل تطوير وتحسين النقل الحضري فى الدول النامية , ومركز الدراسات والخبرات حول المخاطر البيئية والنقل.





وأشار إلى أنه أنه بمقتضى هذا الاتفاق تقدم الوكالة الفرنسية للتنمية منحة بمبلغ (500) ألف يورو لإجراء عدة أنشطة ومساعدات فنية لصالح وزارة النقل ، ترتكز المساعدات الفنية على تطوير وتشغيل منظومات النقل الحضري وخاصة مع كل من ( الهيئة القومية للأنفاق ، الشركة المصرية لتشغيل وإدارة مترو الأنفاق ، هيئة النقل العام بالاسكندرية ، مع إشراك الشركاء المعنيين بالنقل الحضري لدعم تحسين شبكة النقل العام.





وأكد عرفات أنه في إطار نطاق المساعدات الفنية لتطوير النقل الحضري تم وضع خطة العمل ومتابعة تنفيذ آليات تمويل مترو الأنفاق وتتضمن المساعدة فى وضع خطة التدابير ذات الأولوية لتعزيز الآليات المالية ،و دعم إعداد خطة عمل لتنفيذ التدابير المختارة ذات الأولوية لتؤدي الى تهيئة بيئية مالية مستدامة لتشغيل مترو القاهرة وترام الاسكندرية الجديد، بما يتيح تحسين التوازن بين إيرادات وتكاليف تشغيل نظم النقل العام.





وأضاف أنه تم وضع خطة عمل لتحسين تصميم محطات مترو القاهرة وترام الرمل بالاسكندرية لتعزيز الاستفادة التجارية منهما (بما فى ذلك الإعلانات) وتتضمن مساعدة وزارة النقل فى تحديد المشكلات والمعوقات لتحقيق الاستفادة التجارية والإعلانات من محطات المترو والسكك الحديدية ، تعزيز قدرات الشركة المصرية لتشغيل وإدارة المترو ( وشركة تشغيل ترام الاسكندرية الجديد) لوضع وإدارة استراتيجية لدعم الانشطة التجارية الإعلانية فى هذه المحطات ، وضع دراسة تفصيلية لتصميم / إعادة تصميم بعض محطات المترو المختارة ووضع برنامج لتعزيز الأنشطة التجارية والاعلانية فى هذه المحطات.





وتابع أنه تم مراجعة ودعم التصميم المهني لمحطتين تبادليتين رئيسيتين على الخط الثالث للمترو ، تقديم دعم فني للهيئة القومية للانفاق ( وكذلك الشركة المصرية لتشغيل وإدارة المترو) من خلال تقديم التصميم المهني الأساسي للمحطتين فضلًا عن إعداد كراسة الشروط للأعمال الاستشارية لوضع رسومات التصميم العملى مع ضمان كفاءة التكامل بين مختلف وسائل النقل ، وأيضًا مساعدة إدارة تشغيل المترو لتقليل ومراقبة التكاليف التشغيلية ، ومساعدة الشركة المصرية لتشغيل وإدارة المترو فى تقليل التكاليف التشغيلية وتحديد المتطلبات الهامة لإدارة التشغيل التى تحقق المعدلات المثلي لتكاليف التشغيل.





وأشار وزير النقل أن تتم تصميم وتنفيذ برنامج تدريبي لرفع كفاءة العاملين فى صيانة مترو القاهرة و تحديد إحتياجات الشركة المصرية لتشغيل وإدارة المترو لتحسين أنشطة الصيانة لتقليل التكاليف التشغيلية ووضع برنامج تدريبي لتحسين قدرات الصيانة والإشراف على تنفيذها.



