غدًا.. الأراجوز وورش للأطفال واللقطة الواحدة في شارع الشريفين

يقيم قطاع صندوق التنمية الثقافية بالتعاون مع محافظة القاهرة، عددا من الفعاليات الفنية والثقافية بشارع الشريفين " بوسط البلد"، وذلك في السادسة من مساء غد الخميس.
وتقام ورش فنية متنوعة للأطفال في مجال الرسم تحت إشراف مجموعة من الفنانين، وتتضمن ورشة رسم ، وورشة كولاج، وعمل تكوينات بخامات مختلفة مثل الورق والخيوط لتجسيد شارع الشريفين من خلال رؤية الأطفال.
كما يستمر المرسم الحر لطلبة كلية الفنون الجميلة وجماعة اللقطة الواحدة تحت إشراف " د. عبد العزيز الجندي "، بمشاركة ما يقرب من 50 فنان وفنانه، يرصدون الطراز الفني والمعماري لشارع الشريفين .
كما يقدم الأراجوز وخيال الظل التابع لقطاع الصندوق عروضه لرواد الشارع، والذي يحظى بإقبال كبير من الأطفال والكبار من خلال مسرحياته التي تعبر عن قيم الإنتماء وغرس المبادئ لدي الأطفال، بالإضافة لفرقة موسيقية لعدد من الموهوبين في مجال الموسيقى والغناء.