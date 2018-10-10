غدًا.. الأراجوز وورش للأطفال واللقطة الواحدة في شارع الشريفين

يقيم قطاع صندوق التنمية الثقافية بالتعاون مع محافظة القاهرة، عددا من الفعاليات الفنية والثقافية بشارع الشريفين " بوسط البلد"، وذلك في السادسة من مساء غد الخميس.





وتقام ورش فنية متنوعة للأطفال في مجال الرسم تحت إشراف مجموعة من الفنانين، وتتضمن ورشة رسم ، وورشة كولاج، وعمل تكوينات بخامات مختلفة مثل الورق والخيوط لتجسيد شارع الشريفين من خلال رؤية الأطفال.





كما يستمر المرسم الحر لطلبة كلية الفنون الجميلة وجماعة اللقطة الواحدة تحت إشراف " د. عبد العزيز الجندي "، بمشاركة ما يقرب من 50 فنان وفنانه، يرصدون الطراز الفني والمعماري لشارع الشريفين .



