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أخبار البلد

إعادة تشكيل المجلس الاستشاري الأعلى بالمنظمة العربية للسياحة

الأربعاء 10/أكتوبر/2018 - 12:39 م
صدى البلد
محمد الاسكندرانى
أعلنت المنظمة العربية للسياحة عن الانتهاء عن إعادة تشكيل مجلسها الاستشاري الأعلى برئاسة الدكتور هاني بن محمد أبو راس، حيث يعد هذا المجلس من المجالس المتخصصة الهامة في إطار المنظمة والذي يضم نخبة متميزة من المستثمرين ورجال الاقتصاد والمال على امتداد الوطن العربي المهتمين بهذه الصناعة الكبرى.

وأشارت المنظمة أن المجلس الاستشارى يهدف لدراسة كافة الأفكار والمشاريع التنموية التي تخدم صناعة السياحة العربية البينية بالإضافة لدراسة كافة ما يحال إلى المنظمة من قبل المجلس الوزاري العربي للسياحة ووزارات وهيئات السياحة بالعالم العربي.

وأوضحت المنظمة بأن المرحلة القادمة تتطلب تفعيل العمل العربي المشترك بين القطاعين العام والخاص لما يخدم الأهداف التنموية لصناعة السياحة العربية لاسيما وإن الاحصائيات السياحية تشير إنه بنهاية عام 2017، قد حققت زيادة بالمقارنة عن عام 2016م بنسبة 6% في عدد السياح وتتوقع المنظمة ان تزداد هذه النسبة بنهاية عام 2018م بواقع 3%.

وأضافت المنظمة إلى أن إجمالي الزوار الدوليين حول العالم تجاوز 1,3 مليار سائح بزيادة 84 مليون سائح مقارنة بالعام الماضي فيما ارتفعت عائدات السياحة الدولية بواقع نسبة 4,9% محققة 1.34 تريليون دولار، وحققت المنطقة العربية انتعاش فى مجال السياحة بإيرادات وصلت لحوالي 67,6 مليار دولار مقارنة بنحو 60 مليار دولار والتى تم تحقيقها بعام 2016.

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