عين شمس تستضيف مديري مراكز القياس والتقويم بالجامعات .. صور

استضافت جامعة عين شمس، الملتقى الثاني لمدراء مراكز القياس والتقويم بالجامعات المصرية، تحت رعاية الدكتور عبد الوهاب عزت رئيس جامعة عين شمس، والدكتور هشام عبد الخالق سيد، المدير التنفيذي لإدارة مشروعات تطوير التعليم العالي، بوزارة التعليم العالي والبحث العلمي، والدكتورة نهي عزمي مدير مركز القياس والتقويم بوزارة التعليم العالي والدكتورة رشا خفاجي مدير مركز القياس والتقويم بجامعة عين شمس، وسمير عثمان أمين عام جامعة عين شمس.



وحضر الملتقى مدراء مراكز القياس والتقويم في جامعات، الإسكندرية، أسيوط، طنطا، الزقازيق، حلوان، المنيا، المنوفية، قناة السويس، جنوب الوادي، بني سويف، الفيوم، بنها، سوهاج، دمنهور، أسوان، مدينة السادات، العريش.



واثنى الدكتور عبد الوهاب عزت، على مجهود المراكز في تطوير العملية التعليمية وتوفير الوقت والتكلفة والاستفادة من التقنيات الحديثة في القياس والتقويم، معربا عن سعادته للوصول إلى هذه المرحلة المتميزة من التكنولوجيا حيث شاركت كلية الطب بالجامعة في اختبار المسابقة المركزية لطلاب كليات الطب التي عقدت بالوزارة لقياس مهارات الطلاب.

