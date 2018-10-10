هل ينتهي هوس ترامب بإيران؟ الرئيس الأمريكي يعيد سيناريو بوش في غزو العراق مع نظام الملالي.. الصين وروسيا تقفان له بالمرصاد.. ومحاولات لتفادي حدوث كارثة في الشرق الأوسط مع اقتراب نهاية الأزمة السورية

هل ينتهي هوس ترامب بإيران؟

مجلة أمريكية: ترامب يستغل منصبه للمبالغة في عداء إيران

الصين وروسيا تقفان للرئيس الأمريكي بالمرصاد تفاديا لحدوث كارثة في الشرق الأوسط

ترامب يستغل رئاسته للولايات المتحدة في مجلس الأمن في شن هجوم على إيران

منذ تولي الرئيس الأمريكي دونالد ترامب رئاسة الولايات المتحدة، لاح للجميع أنه بصدد تبنى استراتيجية عدائية تجاه إيران، وذلك تنفيذًا لوعوده أثناء حملته الانتخابية، بأنه سينسحب من الاتفاق النووي الإيراني، الذي أبرمته إدارة سلفه باراك أوباما في مدينة لوزان السويسرية عام 2015 مع روسيا والصين وألمانيا والمملكة المتحدة، والذي عرف فيما بعد باتفاق 5+1.ومنذ يناير 2017 وحتى الآن، عكفت إدارة ترامب على إشعال حدة التوتر مع إيران في سبيل إخضاعها إلى مطالبه وهي التخلي عن ترسانتها النووية على غرار ما فعلته إدارة الرئيس الأسبق، جورج بوش مع العقيد الراحل معمر القذافي، فأسفر خروجه عن الاتفاق عن قلب موازين المشهد السياسي العالمي، معاديًا بذلك الاتحاد الأوروبي الذي لا يزال حتى الآن يدافع عن الاتفاق، ويدخل في حرب تجارية صعبة مع الصين.وفي أكتوبر الماضي، سخر ترامب الدورة الـ73 من الجمعية العامة للأمم المتحدة للهجوم بشكل واضح ومباشر على نظام الملالي، واصفًا إياه بأنه نظام "استبدادي وإرهابي"، وذلك على الرغم من عدم وجود أي مؤشرات على خروقات من جانب إيران للاتفاق، الذي استغرق سنوات عديدة من المباحثات، وهو بالضبط ما أكده الاتحاد الأوروبي حينما قال في بيان له، إنه لا يحق لبلد بمفرده أن ينهي الاتفاق.وأفردت مجلة "فرونت لاين" الأمريكية، أمس، الثلاثاء، تقريرًا مطولًا بعنوان "هوس ترامب بإيران"، وجهت فيه انتقادات شديدة لترامب وإدارته وعلى رأسها مستشار الأمن القومي الأمريكي جون بولتون ووزير الخارجية مايك بومبيو، معتبرة إياهم بأنهم بالغوا في عداء إيران.وقالت المجلة إن الدبلوماسيين الأوروبيين، خلال انعقاد الجمعية العامة، لم يعارضوا ما قاله ترامب بشكل واضح، بيد أنهم كانوا حذرين للغاية من مغبة هذا الأمر، وذلك نظرًا لتوتر العلاقات بين واشنطن والاتحاد الأوروبي على خلفية التعرفيات الجمركية التي فرضها الرئيس الأمريكي مؤخرًا على واردات الألومنيوم والحديد، فاتحًا بذلك جبهة جديدة للحرب التجارية بجانب الصين.وأوضحت أن الكتلة الأوروبية بذلت أقصى جهودها "القانونية" لحماية شركاتها التي ترغب في تنفيذ استثمارات داخل إيران والولايات المتحدة، وهي أيضًا لا تريد أن تؤثر تعاملاتها في طهران على التجارة الأكثر ربحًا التي يمارسونها مع واشنطن، وفي نفس الوقت تتخوف من أن يتم إقصاؤها عن السوق الأمريكية ومن ودائع البنوك الأمريكية.على الجانب الآخر، حاول ترامب ومعه رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو خلق جو معادٍ لإيران في الجمعية العامة للأمم المتحدة، فالأخير جلب معه صورا التقطتها أقمارًا صناعية زعم أنها تظهر ترسانة سرية نووية إيرانية، الأمر الذي أثار ضحك الوفد الإيراني علنًا، وجعل وزير الخارجية الإيراني، محمد جواد ظريف، يصرح بأن هذه الصور أظهرت "مصنعًا لغسيل السجاد الفارسي".كما اعترف ثلاثة مسئولين أمريكيين فيما بعد بأن الموقع الذي أشار إليه نتنياهو لم يكن منشأة نووية، وعلى الرغم من هذا، طلبت الولايات المتحدة من الوكالة الدولية للطاقة الذرية أن تحقق في الموقع.ومن داخل مجلس الأمن، تحدى رئيس بوليفيا، إيفو موراليس ومبعوثه في الأمم المتحدة ادعاءات ترامب حول إيران قائلين إن تصريحاته "غير مرحب بها"، مشددين على أن الولايات المتحدة لها باعٌ طويل في "التنمر السياسي" واتخاذ تدابير أحادية الجانب تجاه البلدان التي تعاديها، وذلك بدعوى "الحرية" على غرار ما فعله جورج بوش الابن مع نظام الرئيس العراقي الراحل صدام حسين.ومع ذلك، كانت تصريحات بولتون هي الأكثر صرامة وحدة في الجانب الأمريكي، حتى أكثر من تلك التي أدلى بها ترامب، إذ أنه حذر النظام الإيراني من أنه سيواجه "مشاكل لا حصر لها" إذا أضر بمواطني الولايات المتحدة أو حلفائها.وفي الوقت الذي لم تكن فيه أي تهديدات من الجانب الإيراني، دفعت التحديات الاقتصادية المحلية الحكومة الإيرانية، إلى الشعور بالقلق من العقوبات الأمريكية الجديدة التي ستدخل حيز التنفيذ اعتبارًا من 5 نوفمبر، حيث إن تكلفة تدخلها في سوريا وعدم القدرة على استخدام أنظمة الدفع لتلقي الأموال لصادراتها النفطية مشكلتان مرعبتان ولا يوجد حل سهل لأي منهما، وفقًا لـ"فرونت لاين".ويعرف المسئولون الإيرانيون أنهم لا يستطيعون الخروج من سوريا، الأمر الذي سيتطلب قدرًا كبيرًا من الأموال لإعادة بناء البلد المدمر، كما يعرفون أنه على الرغم من الإقبال الأوروبي على النفط الإيراني، إلا أن الولايات المتحدة لن تسمح للدول الأوروبية بالدفع لإيران بسهولة.ونقلت المجلة عن وزير الخارجية الصيني، وانج يي قوله مدافعًا عن الاتفاق النووي: "إنه اتفاق متعدد الأطراف يستند إلى توافق الآراء ويقره مجلس الأمن الدولي. إنه يخدم المصلحة المشتركة لجميع الأطراف المعنية والمجتمع الدولي ككل".أيضًا كان مبعوث الصين إلى الأمم المتحدة، ما تشاو شيو، واضحًا تمامًا عندما قال إنه لا ينبغي أن يكون هناك أي تصرف منفرد في الاتفاق النووي، ونظرًا لأن الحكومة الصينية تشتري أكثر من 700 ألف برميل من النفط الإيراني في اليوم ولديها استثمارات كبيرة في جميع أنحاء إيران، فقد أعلنت بكين أنها لن تحترم عقوبات ترامب الجديدة وأنها ستواصل التجارة مع طهران.هذا الأمر جعل ترامب يعادي صراحة 3 أطراف فتح معهم منذ يناير 2017 جبهات حرب، إيران، التي انسحب ترامب من اتفاقها النووي، والصين والاتحاد الأوروبي، الذي لا يزال حتى الآن يفرض عليهم عقوبات اقتصادية وتعريفات جمركية باهظة.وبحسب محللون، فإن الساحة الدولية الآن تشبه بشكلٍ ما أو بآخر الفترة التي سبقت الغزو الأمريكي للعراق، مؤكدين أن الصين ستبذل أقصى جهودها لمنع ضرب إيران عسكريًا، وهو الأمر الذي لوح به بومبيو ووزير الدفاع جيمس ماتيس في مناسبات عدة.واختتمت "فرونت لاين" تقريرها بالقول إن ترامب ونتيناهو لم يدركا هذه الحقيقة حتى الوقت الراهن، فدولة بحجم الصين وحليفتها روسيا، التي تواجه بالفعل اتهامات أمريكية بالتدخل في انتخابات الرئاسة عام 2016، لن تكتفيا بالسكوت على تصريحات ترامب العدائية إزاء إيران، ومن المؤكد أن قصف الولايات المتحدة لإيران سيشعل حربًا ضخمة في الشرق الأوسط، وذلك في الوقت الذي تكاد فيه الحرب السورية على الانتهاء، وهذا بالضبط ما لا تريده روسيا ولا الصين".