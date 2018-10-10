حنان مطاوع لـ صدى البلد: كواليس 604 كانت مليئة بالتعاون والحب.. والمشاهد يرفض دراما وسينما السبوبة.. والصمت هو الأصعب في التمثيل.. يوم مصري له طبيعة خاصة وأستعد لـ قابل للكسر

حنان مطاوع لـ صدى البلد:

كواليس "604" كانت مليئة بالتعاون والحب

المشاهد يرفض دراما وسينما السبوبة

الصمت هو الأصعب في التمثيل

يوم مصري له طبيعة خاصة وأستعد لـ "قابل للكسر"

أكدت الفنانة حنان مطاوع أنها سعيدة بالتعاون مع جميع فريق عمل "قصة 604"، والتي عرضت ضمن أحداث مسلسل "نصيبى وقسمتك 2"، مؤكدة أن كواليس العمل كانت رائعة لأنها مليئة بالحب والتعاون بين الجميع.وقالت "مطاوع"، فى تصريحات خاصة لـ"صدى البلد"، إن فريق العمل كان يقضى ما يقرب من 22 ساعة يوميًا، لأنهم كانوا مرتبطين بموعد عرض على إحدى القنوات المشفرة آنذاك.وأضافت أن "الألفة التى كانت تجمع بين جميع المشاركين فى العمل ظهرت للمشاهدين، ولدى إيمان بأن طاقة الحب التى تتواجد بين فريق العمل تظهر للمشاهد على الشاشة، فقد كان لدينا جميعًا سواء العاملين امام أو خلف الكاميرا شعور بأننا نصنع عملا دراميا مختلفا".وأوضحت حنان مطاوع أنها لم تتوقع النجاح الذي حققته قصه 604، مؤكدة أنها تجتهد وتترك الحكم للجمهور.وقالت "مطاوع" إن من المفاجآت التي جاء بها هذا العمل أن رد الفعل الذى حققه يوازي نجاح عمل درامي مكون من 30 حلقة فى شهر رمضان .وأضافت: "التعليقات التي حظيت بها القصة في الحلقة الأولى أدت إلى أن عددا كبيرا من الجمهور بدأ فى متابعته، وهو الأمر الذي أسعدني للغاية".وأكدت أنها سعيدة بالكوميكس التى قام رواد مواقع التواصل الاجتماعي باستخدامها للتعبير عن إعجابهم بحكاية 604.وأشارت إلى أنها من محبى الكوميكس بوجه عام، لأنها تدل على أن الشعب المصري دمه خفيف، ودائما يحول الأحزان والانتقاد والتشجيع إلى نكتة، فالمصريون شعب لديه فكر عميق مصحوب بخفة ظل.وقالت: "فخورة بانتمائي لهذا الشعب وأعتبر نفسي مصرية حتى النخاع، والمشاهد المصرى يحترم من يحترمه ويقدم له عملا جيدا، أما إذا شعر أنه يقدم له عمل درامى من باب "السبوبة"، فسيكون له رد فعل آخر".من ناحية أخرى، أكدت حنان مطاوع أنها لا ترى أن هناك مشاهد صعبة في أي عمل تقوم بقبوله، بل ترى أن هناك دورا بأكمله صعب، وآخر غير ذلك، وهذه الأدوار تفضل عدم التعاقد عليها.وقالت "مطاوع" إنها منذ سنوات ولديها حسبة مختلفة فى مسألة أصعب وأهم المشاهد الخاصة بالشخصية التى تجسدها، فكل شخصية جسدتها في أي عمل كانت بها صعوبة بشكل أو آخر، لأن الممثل يخوض فى النفس البشرية ويحول شخصية مكتوبة فى سيناريو إلى شخص حقيقي من لحم ودم لها تفاصيل وأحاسيس.وأضافت: "لابد وأن يشعر المشاهد أنه يعرف تلك الشخصية، ولكن بوجه عام أصبحت أصعب المشاهد بالنسبة لى هى التى تعتمد على الصمت أو تحولات جذرية فى الشخصية".وأوضحت "مطاوع" أنها تعود للسينما من خلال عملين جديدين، حيث تواصل حاليًا تصوير دورها ضمن أحداث فيلم "يوم مصرى" مع الفنان خالد النبوى، كما تعاقد على عمل فنى آخر يحمل اسم "قابل للكسر".وأشارت إلى أن فيلم "يوم الدين" ينتمي إلى الأعمال التى تعتمد على البطولة الجماعية، حيث إن أدوار كل الفنانين المشاركين ليست بكبيرة، إلا أن العمل له طبيعة خاصة.وأكدت الفنانة حنان مطاوع، أنها انتهت من تصوير أكثر من نصف مشاهدها ضمن أحداث فيلم "يوم مصرى"، الذى بدأت تصويره من فترة.وقالت إنها لا تسطيع أن تفصح عن دورها فى الفيلم، حتى لا تكشف للمشاهدين الأحداث، وتجعل له مساحة من التشويق لمشاهدة العمل الدرامي.