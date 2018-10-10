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حوادث

ضبط عاطل بحوزته 15 كيلو حشيش بالغردقة

الأربعاء 10/أكتوبر/2018 - 02:14 م
صدى البلد
إبراهيم جادالله
تمكن فرع الإدارة العامة لمكافحة المخدرات بالغردقة من ضبط عاطل بمدينة الغردقة، وبحوزته كمية كبيرة من الحشيش المخدر بلغت 72 فرش حشيش بما يقابل 15 كيلو، وتم تحرير محضر بالواقعة وأخطرت النيابة العامة التى أمرت بحبسه 4 أيام على ذمة التحقيقات.

وبدأت تفاصيل الواقعة بورود معلومات لضباط مكتب فرع الإدارة بالغردقة على الفور تم إخطار مساعد وزير الداخلية مدير الإدارة العامة لمكافحة المخدرات، والذى أمر باتخاذ الإجراءات القانونية لضبط المتهم.

وعقب تقنيين الإجراءات وإصدار إذن النيابة العامة، تم ضبط المتهم "محمد . ا" - 29 بمنطقة الهضبة، وتبين أنه يعمل فى مركز غطس وبحوزته 72 طربة حشيش، وحرر المحضر اللازم بالواقعة وتم عرضه على النيابة العامة التى أمرت بحبسه 4 أيام على ذمة التحقيقات.

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