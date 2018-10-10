برلماني: القمة الثلاثية في كريت تحقق مكاسب اقتصادية كبرى

قال عمرو غلاب، نائب ملوي، إن القمة الثلاثية بين مصر وقبرص واليونان تشكل طفرة اقتصادية في العلاقات بينهم، مشيرًا إلى أن الأطراف الثلاثة يجمعهم قاسما مشتركا في التوجهات يمكن على أساسه تحقيق مكاسب اقتصادية كبيرة للدول الثلاث.





وأشار غلاب إلى أن القمة السادسة ستتيح البناء على ما تحقق خلال القمم الخمس السابقة ومتابعة وتقييم التطور في المشروعات الجارى تنفيذها خاصة الاقتصادية منها في مجال الطاقة، بعد توقيع مصر وقبرص اتفاقية خط أنابيب بحري لإسالة الغاز القبرصي في المعامل المصرية، بالإضافة إلى مجالات الزراعة والاستزراع السمكي والبيئة، والتعاون في مجال الموانئ واللوجستيات، وتفعيل مشروع البواخر السياحية بين الدول الثلات وتبادل المعلومات.



