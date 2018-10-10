التعليم تنهي أزمة تلميذ معاق وتنقله لفصل بالدور الأرضي

أعلنت الإدارة المركزية للتربية الخاصة بوزارة التربية والتعليم، أنها تلقت شكوى من أم تلميذ يدعى إياد بمدرسة مجمع السعيد التابعة لإدارة الخصوص بمحافظة القليوبية.



وقالت الإدارة في بيان لها ، إن التلميذ المذكور يدرس بالصف الرابع وهو مصاب بإعاقة حركية ، وطالبت الام بنقله إلى فصل في الدور الأرضي بدلا من فصله الحالي الموجود في الدور الرابع مراعاةً لإعاقته.



وأوضحت الإدارة المركزية للتربية الخاصة ، أنه على الفور تم إخطار إدارة المدرسة للتحرك لتلبية النداء ومساعدة هذا التلميذ ، مشيرةً إلى أنه بالفعل قررت المدرسة إخلاء حجرة مدير المدرسة الموجودة في الدور الأرضي و نقل فصل الطفل فيها ، على أن تكون حجرة المدير في الدور الرابع مكان الفصل المنقول.



وناشدت الإدارة المركزية للتربية الخاصة بوزارة التربية والتعليم جميع أولياء الأمور بضرورة الابلاغ عن اي شكوى للتحرك فورًا لحلها ومساعدة طلاب التربية الخاصة.