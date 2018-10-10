محافظ الدقهلية يفتتح العناية المركزة للأطفال بمستشفى تمي الإمديد المركزي

افتتح الدكتور كمال شاروبيم محافظ الدقهلية اليوم الأربعاء قسم العناية المركزة للاطفال بمستشفى تمي الامديد المركزي وقد تفقد عدد من أقسام المستشفى منها العناية المركزة للباطنة، والحضانات، والأطفال.



وقد وجه محافظ الدقهلية الشكر للمجتمع المدني مطالبا بالمزيد من التعاون مع الدولة في توفير مختلف الخدمات في كافة قطاعات المحافظة، كما طالب من مدير المستشفى تسهيل إجراءات دخول وخروج المرضى.



وأكد شاروبيم على أنه يبذل كل الجهود لتوفير سبل الدعم اللازمة لقطاع الصحة بالدقهلية، مشددا على أن الدقهلية محافظة كبيرة وتحتاج إلى مشروعات كثيرة ويدا بيد سنحقق كافة الخدمات المطلوبة



ووجه المحافظ إلى الدكتور سعد مكي وكيل وزارة الصحة بضرورة توفير كافة مستلزمات العلاج للمرضى وتوفير سبل الراحة للمترددين وذوي المرضى.