رئيس وزراء اليونان: لن يمكن محاربة الإرهاب دون جهود مصر.. فيديو

طالب رئيس وزراء اليونان أليكسيس تسيبراس، بضرورة إيجاد حل للقضيتين الفلسطينية والليبية، إلى جانب محاربة الإرهاب والذى لا يمكن أن يتم دون دور مصر المهم في هذا الصدد.



وعبر رئيس وزراء اليونان، خلال كلمته بالقمة الثلاثية بين مصر وقبرص واليونان، عن سعادته بالاستقرار الذي حدث فى مصر.



وأكد دعم بلاده للوضع وضرورة الاستقرار فى ليبيا وغزة، مشيرًا إلى ضرورة خلق حوار جاد لحل المشكلة الفلسطينية وأن تكون هناك دولة فلسطينية مستقلة عاصمتها القدس الشرقية، إلى جانب إسرائيل.

