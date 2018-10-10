الجالية المصرية بميلانو تحتفل بانتصارات حرب أكتوبر.. صور

احتفلت رابطة الجالية المصرية بميلانو ومدرسة نجيب محفوظ بالذكرى الـ 45 لانتصار حرب السادس من أكتوبر العظيم، إذ شارك أبناء رابطة الجالية المصرية بميلانو وضواحيها أبناء الجيل الثاني والثالث من أبناء الجالية والمدرسة احتفالاتهم هذا العام في جو من التفاؤل والبهجة والمشاعر الوطنية وقدم أبناء الجالية عروضا وقصائد شعرية وطنية وأغاني حرب أكتوبر المجيدة.



وقدم سمير الحفناوي نائب رئيس مجلس إدارة الرابطة الشكر للقائمين على الاحتفال الكبير وطلب من الجميع قراءة الفاتحة على روح شهداء الوطن من الجيش والشرطة الذين جادوا بدمائهم الذكية من أجل رفعة وحماية مصر الحبيبة.



ووجه وليد فوزي مدير المدرسة ومنسق عام الرابطة التحية إلى قادة القوات المسلحة المصرية الذين خططوا ونفذوا ملحمة السادس من أكتوبر مؤكدا أن بالعمل والصبر والكفاح سوف يحقق الشعب المصري كل مايصبو إليه.



وأشاد محمود عثمان رئيس مجلس إدارة رابطة الجالية ومدرسة نجيب محفوظ كلمة بالبطولات والتضحيات التي قدمها الجيش والشعب المصري في حرب أكتوبر المجيدة وأكد أن أهم الدروس المستفادة من هذه الحرب هو توحد جميع أطياف الشعب المصري من جيش وشرطة ومواطنون عاديون حول هدف واحد فقط وهو تحرير الأرض وقد تحقق هذا الانتصار لهذا السبب وهو ما تتطلبه المرحلة الحالية في مصر الآن.



وأضاف: يجب أن نستلهم روح أكتوبر والالتفاف حول الرئيس عبدالفتاح السيسي والقيادة السياسة في مصر لتحقيق العبور الاقتصادي وتخطي المرحلة الأخيرة من الإصلاح الاقتصادي بسلام حتى ينعم المواطن المصري بالرخاء والتنمية والاستقرار ويحصد نتائج المشاريع الاقتصادية العملاقة التي قد تمت حتى الآن في خلال الأربع سنوات ونصف الماضية، وأيضا المشاريع الجديدة والتي مازالت في طور الانتهاء منها.