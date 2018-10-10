رسميا.. تأجيل البطولة العربية لأندية اليد لأجل غير مسمى

قرر مسئولو الاتحاد العربي لكرة اليد برئاسة السعودي محمد منيع، تأجيل البطولة العربية للأندية رجال وسيدات، لأجل غير مسمى.



وقال المهندس هشام نصر رئيس الاتحاد المصري لكرة اليد، أن الاتحاد العربي قرر تأجيل البطولة، بسبب قلة عدد الأندية التي أكدت مشاركتها في البطولة.



وكان من المقرر أن تقام منافسات البطولة خلال الفترة من 15 وحتى 26 أكتوبر الجاري، على ملاعب نادي سبورتنج بالإسكندرية.

