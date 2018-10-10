أول وزيرة للصحة النفسية في العالم.. برلمانية وزوجها تسبب في عدة مشاكل

عينت رئيس الوزراء البريطانية تيريزا ماي، جاكي دويل برايس كأول وزير للصحة النفسية ومنع الانتحار في العالم ببريطانيا، اليوم، خلال الحفل الرسمي بالمملكة لليوم العالمي للصحة العقلية، ويرصد "صدى البلد" أبرز المعلومات الشخصية عن جاكي دويل.





ولدت جاكلين دويل برايس في 5 أغسطس 1969، في شيفيلد، وتلقت تعليمها في مدرسة نوتردام الثانوية بـ شيفلد، ودرست الاقتصاد في مرحلتها الجامعية، في دورهام، وعملت بعد تخرجها لدى وكالة شيفيلد إنترابرايز، وشرطة جنوب يوركشاير، وفقًا لـ"ذا صن" البريطانية.





أصبحتي جاكي فيما بعد موظفة برلمانية في مدينة لندن، ثم سكرتيرة خاصة لعمدة مدينة لندن، قبل أن تعمل كمدافعة عن مصلحة هيئة الخدمات المالية، وشغلت جاكي منصب وزير الصحة في يونيو 2017 لفترة مؤقتة، حتى تولى مات هانوك منصب وزير الصحة.





تعرضت جاكي لانتقادات من قبل أولئك الذين يسعون إلى خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي في سبتمبر 2018، بعد أن رفضت علانية مخاوف عضو البرلمان المحافظ أندريا جينكينز بشأن خطة الحكومة لمغادرة الاتحاد الأوروبي، وانتقادات أيضا بسبب توظيف زوجها مارك كوكسشال كمدير مكتب بدوام جزئي براتب قدره 30 ألف جنيه إسترليني.





تم حظر أعضاء البرلمان الذين تم انتخابهم لأول مرة في عام 2017 من توظيف أفراد العائلة في محاولة للقمع ضد المحسوبية، لكن القواعد لا تطبق بأثر رجعي، لكنها أثارت الجدل بعمل زوجها كوكسشكال كمستشار في حزب المحافظين.



