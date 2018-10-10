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برلمان

برلماني: حظر الدواجن الحية بالقاهرة والجيزة يهدد أصحاب المحلات

الأربعاء 10/أكتوبر/2018 - 02:15 م
بائع فراخ
بائع فراخ
القسم السياسى
قال النائب محمود شعبان عضو لجنة الزراعة بمجلس النواب، إن قرار منع دخول الدواجن الحية القاهرة والجيزة ليس له أساس من الصحة، مشيرا إلي أن المحافظتين من أكبر محافظات مصر ، ولديهما الكثير من البائعين والمربين الذين يعملون في هذا المجال .

وتسائل شعبان في تصريحات خاصة لـ"صدي البلد" عن مصير أصحاب المحلات والمزارع داخل هذه المحافظات، مطالبا الحكومة بتوفير مصدر رزق بديل لهم قبل اغلاق المحلات وتنفيذ القرار.

كما طالب عضو لجنة الزراعة بالبرلمان، الحكومة بإعادة مناقشة القرار بما يراعي مصلحة العاملين في قطاع الدواجن. حتي لا يثير سخط هذه الفئة بما يؤثر على القطاع بالسلب.

الجدير بالذكر أن الدكتورة منى محرز نائب وزير الزراعة لشئون الثروة الحيوانية، أكدت أن الدواجن الحية لن تدخل إلى القاهرة والجيزة والدواجن التي ستدخل هي الدواجن المبردة أو المجمدة، وذلك في المرحلة الأولي.

وأضافت، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "هنا العاصمة"، المذاع على فضائية "cbc "، أن القانون كان معمولا به في عامي 2009 و2010 ثم توقف بعد 2011، وأن الوزارة ستوفر كافة الإمكانات لتغيير نشاط العاملين في مجال الدواجن إلى العمل بالدواجن المبردة والمجمدة، مؤكدة أن عدد المجازر كاف وتم إقامتها بملايين الجنيهات ولكنها تعمل بطاقة أقل من 10 %". 

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