السفير الفرنسي بالقاهرة: علي عبد العال صديق فرانكفوني عظيم

رحب السفير الفرنسي بالقاهرة ستيفان روماتيه بزيارة الدكتور علي عبد العال، رئيس مجلس النواب المصري، لفرنسا التي يقوم بها حاليا في إطار بحث سبل تطوير العلاقات مع مجلس الشيوخ الفرنسي على جميع المستويات.





وقال "روماتيه" في تغريدة عبر موقع التواصل الاجتماعي "تويتر": "زيارة رسمية في فرنسا من رئيس البرلمان المصري، دكتور علي عبد العال، صديق فرنسا وفرانكفوني عظيم".





جدير بالذكر أن الدكتور على عبد العال رئيس مجلس النواب، قد بدأ، أمس، أولى لقاءاته الرسمية خلال الزيارة التى يقوم بها حاليًا إلى فرنسا، حيث التقى جيرارد لارشيه رئيس مجلس الشيوخ الفرنسى بمقر مجلس الشيوخ، وهى الزيارة الأولى له كرئيس لمجلس النواب، تلبيةً للدعوة الموجهة إليه من رئيس مجلس الشيوخ الفرنسى.



