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رئيس الوزراء اليونانى: دعم استقلال قبرص احتراما لقرارات الأمم المتحدة.. فيديو

الأربعاء 10/أكتوبر/2018 - 02:10 م
صدى البلد
آيات أحمد
قال رئيس وزراء اليونان أليكسيس تسيبراس، إنه ناقش مع الرئيس عبد الفتاح السيسى والرئيس القبرصى، وجهة النظر المشتركة التى تدعم استقلال قبرص على اساس قرارات الأمم المتحدة واعادة المشاورات والحوار مرة ثانية لحل الأزمة.

وأضاف رئيس وزراء اليونان ، خلال كلمته بالقمة الثلاثية بين مصر وقبرص واليونان، أن اليونان تدعم الحوار لحل المشكلة ، مؤكدًا أن هذا الحل لابد من ان يبدأ من حيث انتهت المشورات السابقة.

وأوضح أنه لا بد من احترام قرارا ت القانون الدولى والامم المتحدة لدعم الصداقة فى المنطقة، مفيدًا بانه تم توضيح موضوع المنطقة الجارية الحصرية وحق قبرص فى الاستثمار فى المنطقة، كما أنه تم الاتفاق ان يكون هناك خريطة للمنطقة وحمايتها من التهديدات.

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