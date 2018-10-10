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رئيس وزراء اليونان: مصر تحتل مكانة كبيرة لدى الاتحاد الأوروبي .. فيديو

الأربعاء 10/أكتوبر/2018 - 02:12 م
رئيس الوزراء اليوناني
رئيس الوزراء اليوناني
مي فهمي
قال رئيس الوزراء اليوناني أليكسيس تسيبراس، إن مصر تحتل مكانة كبيرة لدى دول الاتحاد الأوروبي، مشيرا إلى أن اليونان تدعم أن تكون هناك سلسلة في الموضوعات التي تدعم الاقتصاد في مصر، مشيرا إلى أنه في فبراير المقبل سوف يكون هناك اجتماع بين الاتحاد الاوروبي ومصر وجامعة الدول العربية.

وأكد خلال كلمته في المؤتمر الصحفي الذي عقده خلال القمة الثلاثية، اليوم الأربعاء، أن يشجع الاستثمارات اليونانية والقبرصية في منطقة قناة السويس الجديدة، وأن يتم التعاون الثلاثي المشترك في مجال التعليم والاقتصاد، وأن يتم التعاون وتوقيع اتفاقية بين مصر واليونان في هذه المجالات.

وأشار إلى أن القمة ناقشت أن يكون هناك تعاون على الجانب الالكتروني، وأن يكون هناك محور لهذا التعاون في اليونان وقبرص، وأن يتم انشاء قاعدة لهذا التعاون في قبرص

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