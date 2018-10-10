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تعليم

رئيس جامعة بني سويف يعلن التعاقد مع مراكز آشعة وتحاليل جديدة

الأربعاء 10/أكتوبر/2018 - 03:53 م
صدى البلد
محمد عبد الحليم
أعلن الدكتور منصور حسن، رئيس جامعة بني سويف، عن التعاقد مع مراكز آشعة وتحاليل خارج الجامعة في التخصصات غير المتاحة بالمستشفى الجامعي.

وبحسب بيان، جاء ذلك خلال اجتماع رئيس الجامعة صباح اليوم الأربعاء، مع لجنة نقابة العاملين بالجامعة.

واستعرض الاجتماع عدد من الموضوعات والتى كان من أهمها تحديد مقر لنقابة العاملين واتخاذ الإجراءات اللازمة لذلك، وتوفير ماكينات بصمة الحضور والانصراف للعاملين.

كما ناقش بعض مشاكل العاملين بخصوص التسويات والترقيات، ومناقشة اقتراح صرف مكافآت تفوق سنويًا للمميزين من العاملين والمتفوقين من الطلاب، والتعاقد مع مركز آشعة وتحاليل خارج الجامعة في التخصصات غير المتاحة بالمستشفى الجامعي.

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