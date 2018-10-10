الليلة.. رئيس الأعلى للإعلام ضيف ياسمين عز على MBC

يستضيف برنامج "حديث المساء" الذي تُقدمه الإعلامية ياسمين عز على شاشة "MBC مصر"، في تمام الخامسة مساء الليلة، الكاتب الكبير مكرم محمد أحمد رئيس المجلس الأعلى للإعلام، حيث يتحدث عن جانب من كواليس وأسرار حرب أكتوبر التي عايشها كصحفي، ويتحدث عن دور القوات المسلحة الحالي في التنمية والقضاء على الإرهاب في سيناء، ويُعلق على القبض على الإرهابي هشام عشماوي في ليبيا. .



