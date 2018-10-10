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أخبار البلد

الليلة.. رئيس الأعلى للإعلام ضيف ياسمين عز على MBC

الأربعاء 10/أكتوبر/2018 - 03:45 م
ياسمين عز
ياسمين عز
أحمد سالم
يستضيف برنامج "حديث المساء" الذي تُقدمه الإعلامية ياسمين عز على شاشة "MBC مصر"، في تمام الخامسة مساء الليلة، الكاتب الكبير مكرم محمد أحمد رئيس المجلس الأعلى للإعلام، حيث يتحدث عن جانب من كواليس وأسرار حرب أكتوبر التي عايشها كصحفي، ويتحدث عن دور القوات المسلحة الحالي في التنمية والقضاء على الإرهاب في سيناء، ويُعلق على القبض على الإرهابي هشام عشماوي في ليبيا. .

برنامج "حديث المساء" تُقدمه الإعلامية ياسمين عز على شاشة "MBC مصر" يوميًا من الأحد للخميس في تمام الخامسة مساء ويُقدم مُتابعة يومية للشأن العام المصري.

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